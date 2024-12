Kist met 'piano' in bestelbusje bevat 379 kilo hennep

'Piano'

De bestuurder van de bus, een 59-jarige man uit Duitsland, gaf aan dat hij een grote houten kist met daarin een piano vervoerde, maar in de kist zat geen piano maar wel bijna 380 kilo hennep verstopt.

Onderweg naar Duitsland

'Het busje was onderweg vanuit de Rotterdamse haven naar Duitsland. Collega’s van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies kregen informatie over het transport van de Duitse autoriteiten. Samen met de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties en de Eenheid Rotterdam hebben ze het voertuig stilgezet op de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam', aldus de politie.

Hennep

In het aangehouden bestelbusje stond een grote houten kist en na het openen van die kist bleek daar geen piano in te zitten, maar pakketten met hennep. De verdachte is aangehouden op verdenking van het overtreden van de Opiumwet. De hennep is in beslag genomen en het bewijs en onderzoek zijn overgedragen aan de Duitse autoriteiten.