Grote hennepkwekerij ontdekt in Medemblik

Bij een integrale controle ontdekten de politie en de gemeente Medemblik op maandagmiddag 2 december een grote hennepkwekerij in een loods aan de Ambachtsweg in Medemblik. In de loods stonden ongeveer 1200 planten.

Er werd vastgesteld dat er sprake was van stroom- en waterdiefstal. De hennepkwekerij is inmiddels ontmanteld door een gespecialiseerd bedrijf. Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de verantwoordelijke(n) voor de kwekerij. Tot op heden is er niemand aangehouden. De politie is een onderzoek gestart.