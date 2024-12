Landelijk flitspalen bij 30 km per uur mogelijk

Het is voortaan in het hele land mogelijk om flitspalen in te zetten op wegen waar een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. Dat is de uitkomst van een pilot die Parket CVOM afgelopen half jaar uitvoerde in de gemeente Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (Parket CVOM) breidt het beleid voor flitspalen daarvoor uit met 30 km/u-wegen.

Steeds meer gemeenten verlagen de maximum snelheid op wegen binnen de bebouwde kom van 50 km per uur naar 30 km per uur, uit het oogpunt van verkeersveiligheid. De behoefte om op deze snelheidslimiet te handhaven wordt daarmee ook groter, want hoe meer bestuurders zich aan de maximum snelheid houden, hoe lager het risico op ernstige ongevallen. Om te handhaven, moet de maximum snelheid wel bij de inrichting van de weg passen. Omdat er eerder nog geen duidelijke eisen voor de inrichting van een 30 km/u weg waren, was structureel handhaven op 30 km/u met flitspalen tot voor kort niet mogelijk.

Pilot in Amsterdam

Het CROW, een kennisplatform voor infrastructuur en mobiliteit in Nederland, heeft in 2023 voorlopige inrichtingskenmerken voor 30 km/u-wegen opgesteld. Dit is de zogenaamde ‘GOW-30’-weg (GebiedsOntsluitingsWeg 30 km per uur). Met die inrichtingskenmerken is objectief vast te stellen of de snelheidslimiet van 30 km/u bij de inrichting van de weg past. Om te onderzoeken of handhaving met flitspalen op 30 km/u ook effectief is, startte Parket CVOM in juni een pilot in de gemeente Amsterdam. In deze gemeente geldt sinds 8 december 2023 op de meeste wegen een maximumsnelheid van 30 km/u. De gemeente heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat weggebruikers zich aan deze snelheidslimiet houden. Dat gebeurde echter nog lang niet overal. Tijdens de pilot zijn flexflitsers op 30 km/u ingezet en is een aantal vaste flitsers ingesteld op 30 km/u, om te onderzoeken welke effecten dit heeft.

Landelijke inzet

De pilot laat zien dat handhaven met flitspalen op 30 km/u effectief kan zijn. De flitspalen zorgden er mede voor dat de gemiddeld gereden snelheid is gedaald, en daarmee het risico op (ernstige) ongevallen. De pilot geeft daarmee aanleiding om in het hele land handhaving op GOW30-wegen mogelijk te maken, in aanvulling op andere snelheidsremmende maatregelen. Parket CVOM breidt daarvoor het beleid voor het plaatsen van flitspalen uit. Bij het beoordelen van locaties voor handhaving op 30 km/u wordt, net zoals bij alle flitspalen, gekeken naar een geloofwaardige weginrichting, de aanwezige risico’s (zoals oversteekplaatsen en kruisingen) en de inzet van andere maatregelen die het verkeersgedrag beïnvloeden, zoals educatie en campagnes. Handhaving blijft het sluitstuk van de maatregelen om te hard rijden tegen te gaan.