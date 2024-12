Politie: Misdrijf is één van de mogelijke scenario's voor explosie Haagse Tarwekamp

In het onderzoek naar de oorzaak van de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, op zaterdag 7 december, komt de recherche met nieuwe vragen aan het publiek. 'Een misdrijf is één van de mogelijke scenario’s waar we rekening mee houden', zo meldt de politie zondagavond.

Getuigenoproep

Zaterdagochtend rond 06.15 uur vond een zware explosie plaats bij een portiekflat aan de Tarwekamp. Door de explosie ontstond brand en stortten verschillende woningen in. Vlak na de explosie, rond 06.15 uur, reed een auto met zeer hoge snelheid weg. De politie komt graag in contact met mensen die deze auto hebben zien rijden of die mogelijk camerabeelden hebben.

Update politieonderzoek

In het onderzoek naar de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, op zaterdag 7 december, komt de recherche met nieuwe vragen aan het publiek. 'Een misdrijf is één van de mogelijke scenario’s. In het kader daarvan wil de recherche weten of er mensen zich na zaterdagochtend verdacht hebben gedragen. Daarnaast spreekt de recherche graag mensen die iets weten over een eventueel motief en over de activiteiten die afgelopen periode gaande waren aan de Tarwekamp', aldus de politie.

Vermoed jij iets?

Vierentwintig uur na de verwoestende explosie houdt de recherche nog altijd rekening met meerdere scenario’s. Er zijn aanwijzingen voor een misdrijf. Om dat scenario verder te onderzoeken heeft de recherche dringende vragen aan het publiek. Zo horen de onderzoekers het graag als mensen na gisterenochtend verdacht gedrag hebben gezien bij bekenden.

Mogelijk brandwonden

Mogelijk is iemand zaterdagochtend in paniek thuisgekomen, mogelijk heeft iemand sinds de explosie gehoorproblemen of rook deze persoon zonder duidelijke oorzaak naar brand. Ook kan het zijn dat iemand sinds de ochtend van de explosie brandwonden of andere opmerkelijke verwondingen heeft. Ook informatie die wijst op een ander scenario met een andere oorzaak van de explosie, zoals een ongeval, is van harte welkom bij de recherche.

Vertrouwelijk informatie delen

De politie benadrukt dat het ook mogelijk is om vertrouwelijk of anoniem informatie te delen met de politie. Mogelijk is iemand zélf betrokken geweest bij de explosie, maar heeft degene spijt na het zien van de verwoestende impact. Ook dan is het mogelijk om informatie met de politie te delen.

Video uitleg contact met Team Nationale Inlichtingen (TCI)

Ook als mensen iets hebben opgevangen over mogelijke betrokkenen of mogelijke motieven, dan hoort de politie dat graag. Mogelijk kent iemand zelfs een betrokkene maar is hij of zij bang om informatie te delen. Dan kan vertrouwelijk contact opnemen met de politie een goede stap zijn. Vertrouwelijk informatie delen met de politie kan via het TCI op telefoonnummer 088-66177. Meer informatie daarover is te zien in onderstaande video. Het is ook mogelijk om informatie door te geven aan Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000, dan wordt alle informatie eerst geanonimiseerd voordat het aan de politie wordt overgedragen.

Getuigen in de wijk

Inmiddels heeft de politie al tientallen tips ontvangen van het publiek, met name over een auto die mogelijk met hoge snelheid is weggereden. De politie dankt iedereen voor het meedenken tot nu toe. Meer informatie is nog steeds hard nodig. Ook meer camerabeelden uit de wijk die op zaterdagochtend opnamen hebben gemaakt tussen 5.00 en 7.00 uur ’s ochtends ontvangt de politie nog steeds graag. Alle informatie is welkom.

Hard wegrijdende auto

De politie hoort het nog steeds graag als mensen meer weten over een hard wegrijdende auto. Maar de politie houdt de optie ook open dat eventuele betrokkenen op een andere manier zijn gevlucht. Ook wil de recherche het graag weten als er opvallende activiteiten zijn gezien afgelopen tijd aan de Tarwekamp, bijvoorbeeld bij één van de bedrijfspanden onder in het gebouw.

Vragen

Wilt u iets delen met de politie? Geef het dan door via het tipformulier onderaan deze pagina. U kunt ons ook bellen via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Het TCI is te bereiken via het Team Nationale Inlichtingen op nummer 088-66177

Camerabeelden

Heeft u camerabeelden uit de omgeving? Het gaat dan specifiek om beelden die op zaterdag 7 december tussen 5.00 uur en 7.00 uur zijn gemaakt in de omtrek van de Tarwekamp, met name in de straten die staan aangegeven op onderstaande kaart. Deel je beelden via dit tipformulier van de politie.