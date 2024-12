Kans op sneeuwvlokken met kerst is 15-20 procent

De vraag die al weken bij veel mensen speelt is of we dit jaar eindelijk weer eens een witte kerst krijgen. De kans op een officiële witte kerst is ook dit jaar klein, maar de kans op sneeuwvlokken met de kerstdagen is volgens de laatste berekeningen 15 tot 20 procent.

De kans op een witte kerst is jaarlijks ongeveer 7%. Nu we twee weken voor kerst zitten kunnen we ongeveer een trend schetsen voor het weer tijdens de kerstdagen. De kans is groot dat we met een noordwestelijke wind te maken krijgen met aanvoer van vrij koude lucht. Gebruikelijke temperaturen in de laatste week van het jaar zijn een graad of 6 en daar blijven we waarschijnlijk iets onder.

Nu kan het wel aan de koude kant zijn met de kerstdagen, maar als er geen neerslag valt heb je ook geen witte kerst. De neerslagkansen vertonen geen afwijking in de modellen en er valt dan ook niet meer of minder dan normaal. De kans op buien is zeker aanwezig en met die koude lucht zijn dan ook winterse buien goed mogelijk.

Kans op sneeuw met kerst dit jaar 15-20 procent

De kans op sneeuw met de kerstdagen is dit jaar dan ook iets groter dan gemiddeld, maar nog steeds niet heel groot. Op basis van de laatste lange termijn weerkaarten schatten we de kans op sneeuwvlokken momenteel op 15%. In de Limburgse heuvels is de kans op sneeuw ongeveer 20%. Dan bedoelen we de kans op het zien van sneeuwvlokken.

Om van een officiële witte kerst te mogen spreken moet er op beide kerstdagen om 9:00 uur in de ochtend op het meetveld van het KNMI een gesloten sneeuwdek liggen. De voorwaarden voor een officiële witte kerst zijn dan ook vrij streng en vanwege die strenge eisen is de kans op een officiële witte kerst ook dit jaar erg klein. We mogen echter wel hopen op sneeuwvlokken met de kerstdagen.

Veertien jaar geleden de laatste officiële witte kerst

De laatste officiële witte kerst dateert van 2010. Toen viel in de periode voor kerst bijzonder veel sneeuw voor Nederlandse begrippen. In delen van Limburg kwam uiteindelijk zelfs 30 tot 40 centimeter sneeuw te liggen op de dag vóór kerst. Tijdens de kerstdagen vielen winterse buien en die winterse buien vielen ook op tweede kerstdag. Doordat er zoveel sneeuw lag kon toch worden gesproken van een witte kerst met op beide kerstdagen in De Bilt een sneeuwdek van 5 cm. Ook in 2009 was sprake van een witte kerst.

