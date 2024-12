Greenpeace voert actie op Schiphol: “KLM, je vliegt alle klimaatgrenzen voorbij”

Op de metershoge reclamezuil op Schiphol Plaza prijkt sinds 09.00 uur een enorm spandoek met de tekst ‘KLM, je vliegt alle klimaatgrenzen voorbij'. Het spandoek is opgehangen door klimmers van Greenpeace Nederland. KLM is de grootste vervuiler van de Nederlandse luchtvaartindustrie en verzet zich tegen de recent aangekondigde krimpplannen van het kabinet. Greenpeace eist dat KLM met een krimpplan komt en stopt met onnodige korte vluchten.

Maarten de Zeeuw, campagneleider Klimaat & Energie bij Greenpeace Nederland: "KLM ligt op ramkoers met het klimaat en wil midden in de klimaatcrisis alleen maar méér gaan vliegen en vervuilen. Ondertussen vertelt het bedrijf groene sprookjes over duurzame brandstof en schonere, stillere vliegtuigen. Maar het eerlijke verhaal is dat minder vliegen de enige manier is om serieus minder te vervuilen."

Stoppen met korte vluchten

Uit onderzoek van Milieudefensie naar het klimaatbeleid van KLM blijkt dat KLM niet de beloofde 12% minder gaat uitstoten, maar dat de uitstoot juist met 6% toeneemt. Een groot deel van de vluchten van KLM zijn korte vluchten van minder dan 1000 kilometer. Zo vliegt KLM elke dag meerdere keren op en neer naar Brussel, Londen en Parijs. Volgens Greenpeace neemt KLM geen enkele verantwoordelijkheid in het tegengaan van de klimaatcrisis en verzet ze zich tegen de broodnodige krimp van Schiphol. Terwijl veel meer Nederlanders voor krimp zijn dan voor groei van de luchtvaart.

"Als KLM de klimaatcrisis serieus neemt, moet KLM het goede voorbeeld geven en met een plan voor minder vluchten komen. Korte vluchten schrappen, zoals naar Brussel, Parijs en Londen, is stap één; deze zijn onnodig en kunnen makkelijk vervangen worden door treinritten.", aldus de Zeeuw.

KLM verzet zich tegen krimp Schiphol

Vorige week verzette KLM zich wederom tegen krimp, toen het kabinet bekendmaakte dat Schiphol met 15% moet krimpen naar maximaal 478.000 vluchten van en naar de luchthaven. KLM reageerde vol onbegrip en trok het rekenmodel in twijfel. Volgens Greenpeace is dit aantal vluchten nog altijd veel te hoog. Zowel om omwonenden voldoende te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtvaart, als het omlaag brengen van schadelijke stikstof- en CO2-uitstoot.