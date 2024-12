Arriva neemt afscheid van busreizigers in Fryslân

Op zaterdag 14 december neemt Arriva afscheid van het busvervoer in Fryslân. De afgelopen twaalf jaar heeft de vervoerder meer dan 100 miljoen busreizigers naar hun bestemming gebracht in Fryslân en op de Waddeneilanden. De komende tien jaar blijft Arriva de treinvervoerder op de Noordelijke lijnen in Fryslân en Groningen. Op de busstations in Fryslân neemt Arriva afscheid van haar reizigers met iets lekkers en een kortingsdagkaart voor de trein.

Van maandag 9 december tot en met zaterdag 14 december bedankt Arriva haar reizigers bij verschillende busstations met iets lekkers en een kortingsdagkaart voor de trein. Reizigers kunnen tijdelijk een treindagkaart van € 7,50 kopen en gebruiken tot 23 februari 2025. “Op deze manier kunnen reizigers (opnieuw) kennismaken met onze treinen. Met de voordelige trein-only dagkaart kan je bijvoorbeeld in de kerstvakantie voordelig en gemakkelijk een hele dag op pad in Fryslân en Groningen. We verwelkomen iedereen graag in onze treinen.” aldus regiodirecteur Milfred Hart. Alle voorwaarden zijn te vinden via www.arriva.nl/dagkaart.

Arriva kijkt met trots terug op twaalf jaar busvervoer in Fryslân

Zo reden zij de grootste pendeldienst ooit in de provincie Fryslân, tijdens de Culturele Hoofdstad 2018. Honderdduizenden bezoekers konden genieten van het spektakel ‘De Reuzen’ in de autovrije binnenstad van Leeuwarden. Ook bij jaarlijks terugkerende evenementen als de Sneekweek, de PC Franeker, de Admiraliteitsdagen in Dokkum en Harlingen Sail was Arriva de vaste vervoerspartner voor alle bezoekers.

Maatwerkoplossingen en uitbreiding

Na een onrustige Covid-periode kwamen reizigers gestaag terug in de bus en trein. Om de bereikbaarheid van dorpen te borgen, zocht Arriva naar maatwerkoplossingen en kleinschalig vervoer. De Lijntaxi, Vlinder, Buurtbus en de Wijkauto zijn voorbeelden van succesvolle oplossingen die Arriva de afgelopen jaren heeft geïntroduceerd. Dit jaar werd uitbreiding van de dienstregeling mogelijk door de zogeheten Bikker-gelden van het Rijk. Zo sluit Arriva deze concessie af met ruim 40.000 check-ins per dag; voor meer dan 140 miljoen reizigerskilometers per jaar, door de provincie Fryslân en aangrenzende provincies.

De treindienstregeling op de Noordelijke Lijnen blijft ook in 2025 (bijna) gelijk

Arriva is nog tot 2035 dé treinvervoerder op de Noordelijke Lijnen in Fryslân en Groningen. De treindienstregeling van 2025, die start op 15 december, blijft (bijna) gelijk aan de huidige dienstregeling. Het verschil zit in enkele minuten eerder of later vertrekken dan in 2024. Het is dus aan te raden de reisplanner te checken voor de actuele tijden.

Arriva blijft met haar duurzame treinen aansluiten op de busverbindingen bij knooppunten en op grote stations. De treinen van Arriva hebben gratis wifi, stopcontacten, USB-poorten en een rolstoeltoegankelijk toilet. De gelijkvloerse instap maakt reizen gemakkelijk voor iedereen.