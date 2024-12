ACM: leveringstarieven en nettarieven stijgen, belastingen gaan iets omlaag

Prijsstijging van 1-3 procent

'Aangeboden tarieven van variabele contracten zijn ca. 0,5% hoger dan een maand geleden. Voor huishoudens die deze maand een nieuw vast contract hebben afgesloten stegen de prijzen met ca 1-3% ten opzichte van de maand ervoor', zo meldt de ACM vrijdag.

Nettarieven stijgen met 11 procent

'Naast deze stijging van de leveringstarieven zullen de andere kosten die huishoudens moeten betalen voor gas en elektriciteit per 1 januari 2025 wijzigen. De nettarieven, dat zijn de kosten die huishoudens via hun leverancier aan de netbeheerders moeten betalen voor het transport van elektriciteit en gas, stijgen in 2025 met 11%. Voor een gemiddeld huishouden is dit een stijging van ca. €60 per jaar.

Belastingen

De belastingen die huishoudens moeten betalen voor het gebruik van elektriciteit en gas gaan in 2025 wat omlaag. De belasting op elektriciteit daalt met ca. 1 cent per kWh en de belasting op gas met ca. 1 cent per m3. Het bedrag dat huishoudens terugkrijgen aan energiebelasting gaat €3,75 omhoog. Dit betekent dat een gemiddeld huishouden in 2025 ongeveer €47 per jaar minder aan belastingen zal betalen.

Kwaliteitsmonitor netbeheerders

De ACM publiceert deze maand ook een update van de jaarlijkse Kwaliteitsmonitor Netbeheerders. Hieruit blijkt dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet onverminderd hoog is. Elektriciteit en gas kunnen gemiddeld meer dan 99,999% van de tijd geleverd worden. Uit de kwaliteitsmonitor blijkt ook dat verzwaring van de netten noodzakelijk is om de betrouwbaarheid van de netten ook tijdens de energietransitie op peil te houden.

Steeds vaker zonnepanelen, elektrische auto of warmtepomp in huishoudens

Bedrijven en huishoudens schakelen steeds meer over van fossiele brandstoffen op (duurzaam geproduceerde) elektriciteit en huishoudens hebben steeds vaker zonnepanelen, een elektrische auto of een warmtepomp. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet zwaarder belast waardoor het risico op stroomstoringen toeneemt. Stroomstoringen als gevolg van overbelasting van het net komen nog steeds weinig voor, maar in de Kwaliteitsmonitor is wel een langzame toename te zien.