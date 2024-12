283 voertuigen gecontroleerd bij integrale verkeerscontrole in Haarlem, 65 bekeuringen

Rijden met defecte of onjuiste verlichting, met een telefoon in je hand of onder invloed van drugs of alcohol. Dit en meer kwam de politie tegen tijdens een integrale verkeerscontrole op het Barbeelpad in Haarlem. Het doel van de controle: het verkeer veiliger maken.

De controle is samen met team Verkeer, Vreemdelingenpolitie, Belastingdienst, gemeente Haarlem en Inspectie Leefomgeving & Transport uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om in één keer zo compleet mogelijk te controleren.

283 voertuigen gecontroleerd

Er zijn in totaal 283 voertuigen gecontroleerd. Niet alleen personenauto’s en bedrijfsauto’s, maar ook: aanhangwagens, bromfietsen en elektrische fietsen.

Zeven mensen onder invloed van drugs of alcohol Door alcohol of drugs let je minder op, reageer je langzamer en zie je minder goed. Dit maakt het verkeer onveilig. Daarom controleren we of je alcohol of drugs gebruikt in het verkeer. Twee mensen hebben een proces verbaal gekregen voor het rijden onder invloed van alcohol. De politie kan met een blaastest zien of je alcohol hebt gedronken. Met een speekseltest ziet de politie of je drugs hebt gebruikt. Tijdens deze controle zijn vijf mensen aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs.