Politiemedewerkers gestraft om ontoelaatbare uitingen op X

Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK)

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie deed onderzoek naar de uitlatingen en betrokkenheid van de politiemedewerkers. 'Drie medewerkers wordt daadwerkelijk verweten dat zij op social media kwetsende en/of ongepaste en/of grensoverschrijdende uitlatingen hebben gedaan. Dit wordt gezien als ernstig plichtsverzuim', aldus de politie.

Voorwaardelijk strafontslag

Eén van hen krijgt voorwaardelijk strafontslag opgelegd. Een andere medewerker krijgt geen straf omdat specialistisch onderzoek heeft aangetoond dat zijn gedragingen hem niet kunnen worden aangerekend. Samen met de betrokken collega wordt bepaald of, hoe en waar hij weer aan het werk kan. Bij een derde medewerker heeft eveneens specialistisch onderzoek naar de toerekenbaarheid plaatsgevonden. Dit is recent afgerond en binnenkort wordt beoordeeld of zijn gedragingen hem kunnen worden toegerekend en als dat het geval is wat dan de voorgenomen straf is.

Deel salaris ingehouden

Een vierde medewerker deed uitspraken die kwetsend en/of ongepast en/of grensoverschrijdend waren. Bij deze medewerker wordt een gedeelte van het salaris ingehouden. De voorgenomen straffen zijn in mei 2024 voorgelegd aan de ‘Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening politieambtenaren’ (AGFA Politie). De uitkomsten hiervan laten nog op zich wachten.

Onacceptabel

Yvonne Hondema, politiechef Midden-Nederland: “Collega’s die kwetsende en ongepaste uitspraken doen, waarvan vele zelfs discriminerend en racistisch van aard, passen ons niet. Ook niet als die gedaan worden in privétijd. Het is onacceptabel. Naast de verantwoordelijkheid die deze collega’s hebben, vind ik het ook belangrijk dat wij als organisatie die verantwoordelijkheid voelen en hiervan leren. Uiteraard hebben wij hierbij oog voor de betreffende collega’s, maar ook voor de collega’s en mensen in de samenleving die hierdoor in hun waardigheid zijn aangetast.”