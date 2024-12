Arrestatie voor in huis hebben van meer dan 100 kilo zwaar vuurwerk

Donderdagavond 5 december nam de politie meer dan 100 kilo zwaar vuurwerk in beslag. Het illegale vuurwerk lag in een woning aan de Tweelingen in Bilthoven. De 26-jarige bewoner is aangehouden.

Meer dan 100 kilo

Op ‘pakjesavond’ klopte de politie bij de woning aan, nadat zij een melding ontvingen dat er mogelijk een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in de woning zou liggen. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. De politie stuitte op maar liefst meer dan 100 kilo zwaar vuurwerk. De EODD (Explosieven OpruimingsDienst Defensie) moest ter plaatse komen om het gevaarlijke vuurwerk veilig te kunnen afvoeren en op een later moment te vernietigen. Een 26-jarige man uit Bilthoven werd aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van het illegale vuurwerk.

Potentieel gevaar

Het vuurwerk dat in beslag is genomen is illegaal om te kopen of verkopen, maar ook om in huis te hebben. En dat is niet voor niets! Het zware vuurwerk kan gevaarlijk en onvoorspelbaar zijn. Burgemeester van gemeente De Bilt, Marcel Fränzel, is opgelucht dat het vuurwerk weg is uit de woning: “Zulk zwaar vuurwerk in zo’n grote hoeveelheid, midden in een woonwijk, kan een groot potentieel gevaar opleveren zoals verwoeste woningen of zelfs dodelijke slachtoffers. Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als er brand was uitgebroken of als het vuurwerk was ontploft.” De gemeente overweegt bestuurlijke maatregelen zoals een boete en/of sluiting van het pand. Zodra alle relevante informatie duidelijk is volgt een besluit met passende maatregelen.