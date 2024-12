ACM waarschuwt voor onduidelijke reclames thuisbatterijen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) raadt huishoudens aan goed onderzoek te doen vóór de aanschaf van thuisbatterijen. 'Aanbieders van thuisbatterijen geven in verkoopgesprekken vaak een positieve voorstelling van zaken over de financiële opbrengst. Consumenten die problemen bij de aanschaf van thuisbatterijen ervaren kunnen een melding doen bij ACM ConsuWijzer', zo meldt de ACM.

'Steeds meer interesse voor thuisbatterij'

De ACM ziet dat er bij consumenten steeds meer interesse is voor thuisbatterijen, mogelijk omdat huishoudens met zonnepanelen terugleverkosten voor zonnestroom willen voorkomen. Thuisbatterijen kunnen – afhankelijk van de manier waarop ze worden gebruikt – helpen om de energietransitie te versnellen. Bijvoorbeeld als ze ingezet worden om zelf opgewekte zonnestroom tijdelijk op te slaan om later op de dag te gebruiken.

'Ingewikkelde producten'

Thuisbatterijen zijn technisch en financieel gezien ingewikkelde producten. Daarom adviseert de ACM om niet zomaar via een ongevraagd verkooptelefoontje of een advertentie via (sociale) media een thuisbatterij aan te schaffen. Huishoudens die overwegen een thuisbatterij aan te schaffen raadt de ACM aan om daarvóór goed onderzoek te doen naar de verschillende modellen en prijzen van thuisbatterijen.

'Erg positieve voorstelling van zaken'

De ACM ziet ook dat aanbieders van thuisbatterijen in hun promotiemateriaal en in verkoopgesprekken vaak een erg positieve voorstelling van zaken geven over de financiële opbrengsten van een thuisbatterij. Energieprijzen uit het verleden zeggen bijvoorbeeld niet veel over de energieprijzen in de toekomst. De energiemarkten zijn volop in beweging en het is erg onzeker hoe energieprijzen zich ontwikkelen. De financiële opbrengsten van een thuisbatterij zijn ook onzeker omdat de opbrengst daalt als steeds meer huishoudens een thuisbatterij laten plaatsen. Op de website MilieuCentraal staat meer informatie over hoe thuisbatterijen werken en wat voor- en nadelen zijn.

Lening

De ACM ziet dat er ook aanbieders van thuisbatterijen zijn die hun producten aanbieden met een lening. 'De ACM raadt consumenten die geld lenen voor een thuisbatterij aan om extra goed op te letten omdat het niet zeker is dat ze dat geleende bedrag met de thuisbatterij zullen terugverdienen', aldus de ACM.

Problemen bij verkoop thuisbatterijen melden

Consumenten die problemen hebben met ongewenste verkooptelefoontjes van thuisbatterijen of die andere problemen hebben bij de aanschaf van thuisbatterijen kunnen daarover een melding doen bij ACM ConsuWijzer.