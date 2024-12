Anonieme melding leidt tot inbeslagname 600 kilo vuurwerk

De politie ontving zaterdag een anonieme melding over vuurwerkhandel in Hilversum. Nader onderzoek leidde tot de inbeslagname van meer dan 600 kilo vuurwerk.

De melding was dat er vanaf een woonadres in Hilversum-Oost mogelijk vuurwerk werd verhandeld. De politie ondernam direct actie en ging naar de woning toe. Daar bleek inderdaad ruim 150 kilo vuurwerk opgeslagen te liggen. Nader onderzoek leidde tot nog twee adressen in Hilversum-Oost waar de vermeende handelaar vuurwerk opgeslagen had. Op één adres werd 90 kilo aangetroffen, op het andere adres bijna 370 kilo. Tevens vond de politie meerdere lege dozen. Het vermoeden is dat hierin ook vuurwerk zat dat reeds verkocht is.

Meer dan 600 kilo

Bij elkaar werd er meer dan 600 kilo vuurwerk aangetroffen. Een specialistisch bedrijf heeft het vuurwerk veilig afgevoerd. Al het vuurwerk wordt momenteel door specialisten van de politie onderzocht en gecategoriseerd. Een deel van dit vuurwerk is reeds herkend als illegaal, professioneel vuurwerk dat je niet zomaar in bezit mag hebben en zeker niet mag verhandelen. In het onderzoek komen drie Hilversumse verdachten naar voren: een 33-jarige man, een 32-jarige man en een 55-jarige vrouw. Alle drie zullen zich later moeten verantwoorden bij de rechter.