Defensie wapent zich tegen drones

Er is sprake van acute en toenemende dreiging van onbemenste systemen, drones. Defensie wil daarom versneld investeren in de verdediging tegen deze zogenoemde Unmanned Aircraft Systems (UAS). Dit is noodzakelijk om de veiligheid van militairen te waarborgen. Dat heeft staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Extended All Arms Air Defence (eAAAD)

Hij gaat nader in op de behoeftestelling voor het project ‘Verwerving eAAAD Toolbox’. Dit project betreft de ontwikkeling van capaciteiten voor extended All Arms Air Defence (eAAAD). eAAAD richt zich specifiek op de zelfbescherming tegen kleinere typen drones. Die wegen maximaal 20 kg en hebben een bereik van minimaal 1.000 meter. Door militairen uit te rusten met extra hulpmiddelen, zoals eenvoudige persoonsgebonden sensoren, wordt de dronedreiging sneller onderkend en afgeslagen. eAAAD stelt militairen in staat zich zelfstandig te verdedigen. Dit dus zonder tussenkomst van specialistische luchtverdedigingseenheden.

Acute dreiging, beperkte middelen

De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Oekraïne laten zien dat drones een acute en toenemende dreiging vormen. Nederland is hiervan niet uitgezonderd en moet zichzelf kunnen verdedigen. Op dit moment beschikt Defensie hiervoor over zeer beperkte middelen. Eenheden zijn hiervoor grotendeels afhankelijk van de persoonlijke wapens of van de beschikbare standaard wapensystemen. De trefkans van deze systemen op kleine, zeer mobiele drones is beperkt.

Noodzaak

De staatssecretaris benadrukt de noodzaak snel over meer capaciteit te beschikken. Deze is specifiek voor de Nederlandse eenheden die voor de NAVO aan de oostflank zijn ingezet. Defensie wil in de loop van het eerste kwartaal van 2025 de contracten voor deze middelen afsluiten.

Systemen eAAAD Toolbox

De te verwerven eAAAD Toolbox bestaat uit 3 systemen die elkaar aanvullen. Militairen kunnen zich hiermee zelfstandig verdedigen:

- Elektro-optische richtmiddelen: eenvoudig te bedienen richtmiddelen voor persoonlijke wapens. Deze middelen vergroten de trefzekerheid op kleine drones op een afstand van minimaal 200 meter.

- Draagbare lichtgewicht jammers. Ze zijn om signalen te verstoren van vijandelijke onbemenste systemen, met een bereik van ten minste 1.000 meter.

- Draagbare Radio Frequentie (RF)-sensoren die vijandelijke onbemenste systemen detecteren op een afstand van minimaal 1.000 meter.

Kosten en planning

De eAAAD toolbox vraagt om een investering tussen de € 50 miljoen en € 250 miljoen. Defensie reserveert extra geld om de eAAAD-middelen na 10 jaar te vervangen voor de nieuwste technologieën. Het project wordt uitgevoerd van 2025 tot en met 2028. Defensie wil het contract voor de verwerving van de eAAAD-middelen het eerste kwartaal 2025 afsluiten. De eerste systemen worden de maanden daarna geleverd en zijn direct te gebruiken.