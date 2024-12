Meerdere woningen zwaar beschadigd door explosie in portiekwoning Vlaardingen

Meerdere woningen zwaar beschadigd

Even na 03.00 uur vond de explosie plaats. 'Meerdere woningen raakten zwaar beschadigd en totaal achttien woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten schaalden groot op en omwonenden zijn tijdelijk opgevangen in een verzorgingshuis in de omgeving', aldus de politie.

Slachtofferhulp

Voor de getroffen bewoners is slachtofferhulp geregeld. Een deel van hen kon in de loop van de nacht terug naar huis maar een aantal woningen was nog niet toegankelijk. Deels door de ontstane schade, maar ook omdat de politie nog onderzoek deed.

Onderzoek

De politie onderzoekt de achtergrond bij de explosie en wie betrokken zijn. Onder andere forensisch experts doen sporenonderzoek en omwonenden worden gesproken. Ook worden camerabeelden verzameld.