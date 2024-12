Man steekt A74 bij Tegelen over wordt geschept en overlijdt

500 meter van Duitse grens

De aanrijding gebeurde rond 18.30 uur, ongeveer 500 meter voor de Duitse grens, op de rijbaan vanuit Nederland richting Duitsland. 'Op dit moment is onbekend om welke reden de man de weg op de genoemde plek over wilde steken', aldus de politie. In de file die ontstond na de aanrijding ontstond een aanrijding tussen twee auto’s. Bij deze aanrijding was alleen sprake van materiële schade

Onderzoek

De politie onderzoekt de oorzaak en ook naar de identiteit van het slachtoffer wordt onderzoek gedaan. Bij de betreffende grensovergang waren geen grenscontroles op het moment van de aanrijding.