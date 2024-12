Vrouw (85) overleden na ernstige aanrijding in Aalsmeer

De politie onderzoekt de toedracht van een ernstig ongeval afgelopen woensdagavond 18 december tussen twee personenauto’s op de Bachlaan in Aalsmeer. 'Een 85-jarige vrouw uit Kudelstaart is op zaterdag 21 december aan haar verwondingen overleden', zo meldt de politie zondag.

Twee ernstige gewonden

Woensdagavond 18 december rond 18.35 uur kregen de hulpdiensten melding van een aanrijding tussen twee voertuigen, ter hoogte van de kruising van de Legmeerdijk met de Bachlaan. Zowel de bestuurster (79) als bijrijdster (85) van één van de betrokken auto’s raakten daarbij ernstig gewond. De 85-jarige bijrijdster is inmiddels helaas in het ziekenhuis komen te overlijden. De bestuurder van het andere voertuig, een 34-jarige man uit Kudelstaart, is na verhoor heengezonden, maar blijft nog wel verdachte.