Politie neemt 1.000 kilo zwaar, verboden vuurwerk in beslag bij woning in Enschede

Onderzoek politie in woning Oosterstraat

'Na de vondst van de 1.000 kilo zwaar verboden vuurwerk is nader onderzoek gedaan in de naastgelegen woning. Daar heeft de politie ook nog een vuurwapen, munitie en luchtdrukwapens gevonden. Daarnaast werden er goederen aangetroffen die duiden op het vervaardigen van harddrugs. Zowel deze goederen als het verboden vuurwerk en wapens zijn in beslag genomen. De politie heeft naar aanleiding van deze vondsten een onderzoek ingesteld. Er is niemand aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Bewustwording

Vuurwerk is de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker geworden. Niet alleen het afsteken van vuurwerk brengt risico’s met zich mee. Ook het vervoer en de opslag van dergelijk vuurwerk heeft grote risico’s. 'Buurtbewoners vragen we daarom om vermoedens van verboden vuurwerkbezit te melden. Dat kan via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Geef dan uw melding door via Meld Misdaad Anoniem. Deze organisatie staat los van de politie, u hoeft geen gegevens achter te laten en een tip wordt pas doorgezet als zeker is dat het niet te herleiden is naar de melder. Meld Misdaad Anoniem is te bereiken via 0800-7000', aldus de politie.