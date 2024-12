Rechter zet streep door bestrijding vrijgestelde diersoorten

De rechtbank Gelderland vernietigde op 17 december 2024 ons goedkeuringsbesluit voor het faunabeheerplan jacht en vrijstellingssoorten. 'Dat betekent dat per direct, tot nader order, bestrijding van de landelijk en provinciaal vrijgestelde soorten niet mogelijk is', zo meldt de provincie Gelderland.

Canadese Gans, houtduif, kauw, konijn, vos, zwarte kraai en veldmuis

'Het gaat hierbij om de Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos, zwarte kraai en veldmuis. De redenen hiervoor lopen uiteen. Zo stelt de rechtbank dat er voor sommige soorten onvoldoende onderbouwde schadecijfers zijn in het faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Gelderland. Of dat bij sommige soorten alternatieven en de effecten op de staat van instandhouding onduidelijk of onvoldoende onderbouwd zijn', aldus de provincie.

Uitzonderingen

Een uitzondering geldt voor schadebestrijding van vossen. Dat geldt gedurende de nacht waarvoor in en rond weidevogelgebieden een afzonderlijk faunabeheerplan met bijbehorende ontheffing onder voorwaarden geldt. Voor de jacht, binnen de daartoe gestelde jachttijden, op de wildsoorten haas, fazant, wilde eend en houtduif heeft de uitspraak geen directe gevolgen in de uitvoering.

Tegemoetkoming faunaschade

Grondeigenaren en grondgebruikers die schade aan vee of gewassen ervaren door de vrijgestelde soorten (buiten de periode dat de jacht daarop geopend is in het geval van houtduif), komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in faunaschade. Meer informatie over de geactualiseerde soorten die nu ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming is binnenkort te vinden op de website van BIJ12. Faunabeheerders kunnen vragen stellen aan de Faunabeheereenheid Gelderland.