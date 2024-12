Provincie Limburg vernieuwt toekomstplan voor toegankelijk en betrouwbaar OV

De Provincie Limburg heeft het Ontwikkelplan Openbaar Vervoer Limburg uit 2021 vernieuwd. 'Dit aangepaste plan is bedoeld voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig, toegankelijk en betrouwbaar openbaar vervoer (OV) in de provincie. Met de vernieuwing sluit het Ontwikkelplan aan op de laatste ontwikkelingen en draagt het bij aan een stevige basis voor een bereikbaar en leefbaar Limburg', zo meldt de provincie.

Bereikbaar houden van Limburg

Volgens gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (Mobiliteit) speelt het Ontwikkelplan een belangrijke rol in het bereikbaar houden van Limburg voor iedereen: "Met dit vernieuwde plan kiezen we een duidelijke richting voor de toekomst van het openbaar vervoer in Limburg. Het helpt ons en onze partners om te werken aan duurzame mobiliteitsoplossingen. We kijken niet alleen naar vandaag, maar vooral naar morgen. Zo zorgen we ervoor dat iedere Limburger kan blijven rekenen op betrouwbaar en goed vervoer – nu en later.”

Hulpmiddel

Het plan beschrijft trends, ontwikkelingen, en vastgestelde doelen en ambities voor de korte, middellange en lange termijn. Het geeft daarnaast een overzicht van belangrijk thema’s die spelen rond openbaar vervoer. Het is een hulpmiddel om invulling te geven aan het verbeteren en verduurzamen van het openbaar vervoersysteem in Limburg.

Samenwerking

Naast het regionale OV kijkt het plan ook naar bredere ontwikkelingen, bijvoorbeeld samenwerking met andere vervoerspartners zoals NS, ProRail, Omnibuzz en gemeenten. Het biedt ruimte om verder vooruit te kijken dan de huidige afspraken, zoals de jaarlijkse dienstregeling of tariefbepalingen, met vervoerders zoals Arriva.

Belangrijke voorziening

Openbaar vervoer is belangrijk voor een bereikbaar en leefbaar Limburg. Het zorgt ervoor dat mensen zich kunnen verplaatsen, het verbindt steden en dorpen, en het maakt de regio sterker. "Door vooruit te kijken en in te spelen op veranderingen, helpt het plan mee aan een toekomst waarin iedereen in Limburg goed vervoer heeft", zegt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers.