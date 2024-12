Vier verdachten aangehouden na beroving en bedreiging met vuurwapen

Het 20-jarige slachtoffer uit ’s-Hertogenbosch liep vrijdagmorgen 27 december over het Stationsplein in zijn woonplaats. Plots werd hij door een onbekende man aangesproken. Deze bedreigde hem met een vuurwapen en dwong hem in een geparkeerde auto te stappen. In de wagen zaten nog meer onbekende mannen. Uiteindelijk ging de auto rijden met het slachtoffer en vier onbekende mannen.

Na een korte rit stopte de auto op Lekkerbeetjesstraat. Het slachtoffer zou daar diverse klappen hebben gekregen en een aantal goederen hebben moeten afstaan. Daarna kon hij vertrekken en gingen de verdachten er vandoor.

Aanhoudingen

Direct na de melding van het slachtoffer werd door de politie een onderzoek opgestart. Dat leidde al snel tot de aanhouding van de eerste twee verdachten op vrijdagochtend. Verder onderzoek van de politie zorgde ervoor dat op zaterdagochtend 28 december ook de andere twee verdachten konden worden aangehouden. Het gaat om 17- en 18-jarige mannen uit Schijndel, Sint Oedenrode en Sint Michielsgestel. De twee 18-jarige verdachten zitten vast voor verder onderzoek. De andere twee verdachten zijn inmiddels heengezonden. Zij blijven wel nog verdachte in het onderzoek.