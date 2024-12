Noord-Hollandse bevolking blijft groeien: snel nieuwe huizen nodig

Woningbouw

Dit is een toename van 390.000 mensen in de periode 2024-2050. Dit onderstreept het belang om voor huidige en toekomstige inwoners snel nieuwe woningen te bouwen.

Bevolkingsgroei

In Noord-Holland Noord wordt de verwachte bevolkingsgroei tussen 2024 en 2050 geschat op ongeveer 40.000 inwoners. Noord-Holland Zuid groeit naar verwachting met 350.0000 inwoners. De prognose laat zien dat het overgrote deel van de bevolkingsgroei komt door buitenlandse migratie. Daarnaast blijven het aantal geboorten tot 2048 naar verwachting hoger dan de sterfte, waardoor de bevolking ook van nature licht blijft groeien.

245.000 huishoudens er bij tot 2050

De bevolking groeit naar verwachting met name in de leeftijden 0 tot 17 jaar, 40 tot 55 jaar en 75 jaar en ouder. De laatste groep zal zelfs verdubbelen in de periode tussen 2024 en 2050. Het aantal huishoudens in Noord-Holland neemt tot 2050 toe met 245.000. De groep eenpersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder neemt toe met 110.000 huishoudens.

Woningbouwopgave

Jelle Beemsterboer, gedeputeerde Wonen: “Door de bevolkingsgroei en de toename van het aantal huishoudens blijft er veel vraag naar woningen in Noord-Holland. Dit toont aan dat het onverminderd belangrijk is om snel woningen te bouwen in de provincie. Het is goed dat er in de gemaakte afspraken over het aantal te bouwen woningen al rekening is gehouden met deze stijgende vraag. Het is echter wel van groot belang dat we deze woningen zo snel mogelijk bouwen.”

Woningbouwprojecten sneller uitvoeren

De provincie wil daarom meer woningbouwprojecten sneller uitvoeren. Er worden gesprekken gevoerd met gemeenten en samenwerkingspartners om te kijken waar we als provincie kunnen helpen om sneller te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door parallel plannen te ondersteunen of het provinciale versnellingsteam in te zetten. Met parallel plannen worden alle stappen in de voorbereiding van het bouwproject direct aan het begin genomen. Dat is risicovoller, maar kan wel veel tijd schelen.