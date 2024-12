Man overleden, politie doet onderzoek

Aan het Roelantpad in Rotterdam troffen voorbijgangers zaterdagavond rond 22.00 uur een gewonde man aan. De man is ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen overleed. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is en is op zoek naar getuigen en beelden.

De man, een 58-jarige man uit Rotterdam, is vermoedelijk door een schotwond om het leven gekomen. Agenten hebben sporen veiliggesteld en vonden een huls. Het onderzoek is in volle gang. Er is nog niemand aangehouden. De politie is een groot onderzoek gestart en zoekt getuigen.