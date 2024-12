Kristallen Film voor documentaire De Biesbosch – Natuur in beweging

De documentaire De Biesbosch – Natuur in beweging heeft meer dan 10.000 bezoekers getrokken naar de filmtheaters. Hiermee heeft de documentaire de Kristallen Film-status behaald. De documentaire laat het beschermde natuurgebied De Biesbosch zien dat tevens het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa is. Regisseur Bas Kakes, presentatoren Jacques van der Neut en Coen Koopmans en producent/distributeur Bas Bakker ontvingen de Kristallen Film in filmtheater De Witt in Dordrecht. Het is 8e keer dat de Kristallen Film in 2024 is uitgereikt. De Kristallen Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over De Biesbosch – Natuur in beweging

De Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied dat uniek is op wereldschaal. Na honderden jaren gebruikt te zijn voor industriële doeleinden, is het sinds 1994 een nationaal park geworden. Sindsdien is de natuur echt tot bloei gekomen en wordt de rust ervaren van dit prachtige gebied, dat ook een belangrijk element blijft als waterberging om ons veilig en droog te houden.

Over de productie

De documentaire De Biesbosch – Natuur in beweging is geregisseerd door Bas Kakes. Playback Images produceerde de documentaire en verzorgde ook de distributie in de filmtheaters. De Biesbosch – Natuur in beweging is mede door steun van crowdfunding, het Biesbosch Streekfonds en Het Mastboomfonds gerealiseerd. De documentaire is uitgebracht in meer dan 35 filmtheaters en werd eerder al genomineerd voor een award in de categorie Beste Onafhankelijke Productie van het Wildlife Film Festival Rotterdam.