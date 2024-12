Politie klaar voor feestelijke jaarwisseling; zorgen om jaarlijks terugkerend geweld

De politie hoopt op een feestelijke en gezellige jaarwisseling in Nederland. 'In aanloop naar de Nieuwjaarsnacht hebben we daarom vol ingezet op samenwerking met gemeenten, handhaving, organisatoren van evenementen en verbinding met sleutelfiguren in wijken met een verhoogd risico op ongeregeldheden', zo laat de politie weten.

'Voorbereiding voor grootste operatie van het jaar'

Elk jaar bereidt de politie zich intensief voor op de grootste operatie van het jaar: de jaarwisseling. Die voorbereiding begint al in de zomer met onder meer plannen, trainingen en oefeningen. Daarbij is intensieve samenwerking met lokale partners en buurtbewoners een belangrijk element voor een veilige Nieuwjaarsnacht voor iedereen.

Waarborgen van veiligheid burgers, politiecollega’s en andere hulpverleners

Corry van Breda, plaatsvervangend politiechef in Zeeland-West-Brabant en vanuit haar rol als landelijk portefeuillehouder Geweld betrokken bij de jaarwisseling: ‘Gedurende het jaar hebben we natuurlijk al intensief contact met sleutelfiguren en jongeren in de wijk. Bijvoorbeeld via wijkagenten en jeugdagenten. Denk aan buurtvaders en -moeders die op hun beurt weer in contact staan met groepen jongeren. Dit doen we elk jaar en we zien dat deze aanpak op veel plekken in het land zijn vruchten afwerpt en bijdraagt aan een veilige Nieuwjaarsnacht. In aanloop naar de jaarwisseling intensiveren we dat, maken we duidelijke afspraken en zorgen we dat we weten wat er speelt. Onze opdracht is het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van de veiligheid van burgers, politiecollega’s en andere hulpverleners. Waar nodig treden we op. Daarop zijn we goed voorbereid.’

Grote gevolgen geweld

Afgelopen jaar was het op verschillende plekken in het land onrustig en werd de confrontatie met politie en hulpverleners gezocht. Meer dan 200 politiemensen op straat werden geconfronteerd met fysiek geweld. ‘We zien de laatste jaren vaak dat politiemensen en hulpverleners die zich inzetten tijdens de jaarwisseling of bij ongeregeldheden, worden bekogeld met vuurwerkexplosieven. Met alle gevolgen van dien. Denk aan ernstige verwondingen, blijvende gehoorschade of mentale klachten. Dat is écht onacceptabel. De impact is groot voor onze collega’s op straat en voor alle andere hulpverleners die hiermee worden geconfronteerd. Zij kunnen er niet voor kiezen om achteruit te stappen of binnen te blijven en lopen dus grote risico’s en worden ernstig belemmerd in het uitvoeren van het werk dat zij doen voor de veiligheid van iedereen in onze samenleving. We hopen echt dat dit besef doordringt tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit gedrag en we roepen iedereen op om ons gewoon ons werk te laten doen.’

Problematiek vuurwerkexplosieven

De problematiek met vuurwerkexplosieven leidt het hele jaar door tot veel problemen in het land. ‘De gevolgen daarvan zijn groot. De grote schaal waarop het in huizen, bergingen en schuren middenin woonwijken wordt opgeslagen, de schade aan woningen en de wetenschap dat jongeren met dit spul op middelbare scholen of sportclubs rondlopen; dat moeten we als samenleving niet meer willen. Het bezitten, transporteren en gebruiken van vuurwerkexplosieven is strafbaar en een levensgevaarlijke bezigheid. Iedereen die erbij in de buurt komt, loopt in potentie gevaar. En als een grote hoeveelheid dergelijk vuurwerk tot ontploffing komt, is het leed niet te overzien’, aldus Corry.

Vuurwerkexplosieven die als wapen tegen hulpverleners worden gebruikt

Vuurwerk zou daarom alleen gecontroleerd en onder voorwaarden moeten kunnen worden afgestoken. ‘Vuurwerkexplosieven die als wapen tegen hulpverleners worden gebruikt, dat is een poging doodslag en wij zullen zo’n zaak ook op die manier behandelen. Als u het ons vraagt, moet een algeheel vuurwerkverbod vooral berusten op een breed gedragen keuze van de samenleving, bestuur en politiek. Wij kunnen vanuit ons vakgebied handhaven en opsporen om te zorgen dat vuurwerkexplosieven zo veel mogelijk van de straat blijven. Maar om dit probleem bij de kern aan te pakken is er meer nodig!’

Bereikbaarheid hulpdiensten – 112 alleen voor mensen in nood

Vanzelfsprekend staan de medewerkers van de meldkamer, politie, brandweer/ veiligheidsregio’s en ambulancezorg paraat tijdens de jaarwisseling. Er is die nacht gewoonlijk sprake van topdrukte. Daarom is het belangrijk dat 112 bereikbaar blijft voor mensen in nood. Bedenk daarom goed welke situatie voor u van toepassing is: Is er acuut levensgevaar? Bel dan 112. Is er geen spoed en wilt u toch de politie spreken? Bel dan 0900 8844.