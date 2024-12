Politie toont video verdachte dubbel dodelijk schietincident Rotterdam

Afgelopen zaterdag werd op het Roelantpad in Rotterdam-IJsselmonde een 58-jarige Rotterdammer beschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Op camerabeelden is het slachtoffer vlak voor hij werd neergeschoten, lopend te zien op de Cornelis van Beverenbrug.

Slachtoffer gevolgd

Achter hem loopt een man, die steeds dichterbij hem komt lopen. De politie verdenkt hem van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. De politie wil graag weten wie deze man is. Ook zijn twee fietsers te zien op de brug. De politie wil graag met hen in contact komen.

Zwaargewond op fietspad

Rond 22.00 uur werd het slachtoffer zwaargewond gevonden op het fietspad net voorbij de Cornelis van Beverenbrug. Op camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer rond 21.50 over de brug loopt. Het slachtoffer loopt dan vanuit IJsselmonde richting zijn huis in de Beverwaard. Op de beelden zijn naast het slachtoffer twee fietsers en een voetganger te zien. De voetganger loopt achter het slachtoffer aan en gaat na de brug dezelfde kant op.

Oproep politie

'Herkent u deze personen op de beelden? Neem dan contact op met de politie via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Neem dan contact op met Team Nationale Inlichtingen (TNI) via 088-6617734. TNI is de enige afdeling binnen de politie die je gegevens mag afschermen, waardoor jouw gegevens niet in het dossier terechtkomen', zo vraagt de politie

Meld Misdaad Anoniem (MMA)

Een andere optie om anoniem informatie door te geven is Meld Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000 (gratis) of via meldmisdaadanoniem.nl. MMA is niet van de politie en geeft je informatie alleen door aan het onderzoeksteam als het op geen manier naar jou te herleiden valt. Je hoeft dus ook geen naam of andere gegevens achter te laten.

Aanhouding

Gisteren werd een 20-jarige Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident aan het Roelantpad en voor het eveneens dodelijke schietincident een week eerder aan de Reyerdijk. De politie houdt er rekening mee dat de verdachte niet de schutter is, maar wel een rol van betrokkenheid heeft.

Verband

Er zijn meerdere overeenkomsten tussen de twee dodelijke schietincidenten, die beiden plaatsvonden op een zaterdagavond op een afgelegen plek in Rotterdam-IJsselmonde. In beide gevallen waren de slachtoffers mannen van middelbare leeftijd, van wie bij de politie niet bekend is dat zij banden hebben met het criminele circuit. De politie gaat dan ook niet uit van een afrekening of crimineel conflict. Wat het motief wel is, is nog onbekend.