Zeeuwse jongen (13) zwaargewond door ongeluk met Cobra 6 vuurwerk

Dinsdagmiddag is in het Zeeuwse Kamperland een 13-jarige jongen zwaargewond geraakt door vuurwerk. Dit meldt de politie dinsdag.

Cobra 6 aangestoken

Het incident gebeurde aan de Heer Janszdorp rond 13.00 uur toen de jongen zelf een Cobra 6 had aangestoken. De hulpdiensten, waaronder een traumaheli, verleenden in Kamperland de eerste hulp.

Traumahelikopter

Het slachtoffer uit Kamperland is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. 'Uit onderzoek bleek dat de jongen zelf een Cobra-6 had aangestoken. Het politieonderzoek is afgerond', aldus de politie.