Zr.Ms. Tromp vertrekt voor NAVO-inzet

Zr.Ms. Tromp vertrekt op zaterdag 4 januari als vlaggenschip uit Den Helder voor de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit is 1 van de 4 NAVO-vlootverbanden die 24/7 beschikbaar is voor opdrachten van de NAVO. Bijzonder is dat een Nederlandse commandant heel 2025 het commando voert over de maritieme groep.

Overname commando

Commandeur Arjen Warnaar neemt per 9 januari het commando van SNMG1 over van de Deense commodore Thomas Stig Rasmussen. Dit gebeurt op de marinebasis Haakonsvern in Noorwegen.

Veiligheid op zee

SNMG1 is een groep schepen van NAVO-landen die samenwerken om de veiligheid op zee te bewaken. Het vlootverband is er voor afschrikking en het handhaven van veiligheid in maritieme gebieden. Dit gebeurt onder meer door patrouilles en deelname aan operaties. SNMG1 opereert vooral in de Noordzee, Oostzee en de Atlantische Oceaan.

Samenstelling vlootverband

De samenstelling van het vlootverband verschilt. Nederland levert meerdere marineschepen en stafleden die commandeur Warnaar ondersteunen. De schepen zijn onderdeel van de NATO Very High Readiness Joint Task Force.

NH90 maritieme gevechtshelikopter

Zr.Ms. Tromp is 1 van de 4 luchtverdedigings- en commandofregatten van De Zeven Provinciënklasse. Deze schepen kunnen een compleet vlootverband beschermen tegen vijandelijke dreigingen zoals vliegtuigen en raketten. Aan boord van Zr.Ms. Tromp staat ook een NH90 maritieme gevechtshelikopter van het Defensie Helikopter Commando.