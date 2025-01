Beving van 2.4 in Zuid-Limburg

Zuid Limburg heeft vrijdagochtend te maken gehad met een aardbeving. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2.4 op de schaal van Richter en was het epicentrum bij Kerkrade.

Even na 08.00 uur rinkelde de kopjes bij de inwoners in de kast en werden zij ‘uit bed getrild’. De beving werd gemeten door stations in Maastricht, Luik en Aken.

De Veiligheidsregio Limburg-Zuid laat weten dat de beving goed te voelen was, maar er geen meldingen zijn binnengekomen van schade.