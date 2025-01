Verdachte (28) van mishandeling aangehouden met vuurwapen

De politie heeft donderdag 2 januari 2025 een 28-jarige man uit Almere met een vuurwapen aangehouden in een woning aan de Termini in Amsterdam. Het arrestatieteam kwam in actie na een melding van een mishandeling.

Rond 13.00 uur krijgt de politie een melding dat een vrouw in een woning is mishandeld en vervolgens deze dreigende situatie is ontvlucht. Agenten komen snel ter plaatse en treffen de vrouw op straat aan. Aangezien de verdachte nog in de woning aanwezig is en in het bezit zou zijn van een vuurwapen wordt het arrestatieteam ingezet. In de woning wordt de verdachte aangehouden en het vuurwapen aangetroffen. Het vuurwapen is in beslag genomen.

De verdachte wordt op vrijdag 3 januari 2025 voorgeleid bij de rechter-commissaris.