Landelijke staking apotheken op donderdag 9 en vrijdag 10 januari

Op donderdag 9 en vrijdag 10 januari gaan duizenden medewerkers van apotheken uit heel Nederland opnieuw staken. 'Ondanks maanden van acties en protesten zijn er namelijk nog steeds geen afspraken gemaakt over hogere lonen en lagere werkdruk in de apotheken. Daarom gaat het personeel door met actievoeren. Bijna tweeduizend openbare apotheken door heel Nederland zijn volgende week twee dagen dicht', zo melden de vakbonden FNV en CNV vrijdag.

'Nog steeds geen betere CAO'

‘Er is nog steeds geen betere cao, dus we hebben geen andere keuze dan opnieuw actie te voeren’, zeggen cao-onderhandelaars Ralph Smeets (FNV) en Albert Spieseke (CNV). ‘Het geduld van de medewerkers is op. Hun boodschap is luid en duidelijk: Geef ons waar we recht op hebben, want ons krijg je niet klein. Als er niet snel een akkoord komt, zullen er landelijke stakingen blijven volgen’, aldus de vakbonden.

Sinds september acties

In de apotheekbranche wordt al sinds september vorig jaar actie gevoerd. Ondanks maanden van stakingen zijn vakbonden en werkgevers geen stap nader tot elkaar gekomen. De werkgevers willen nog steeds niet verder gaan dan een broodmagere loonsverhoging van 2%. ‘Bizar’, noemen Smeets en Spieseke de weigerachtige houding van de apothekers. ‘Zij zien kennelijk nog steeds niet dat het hun personeel bittere menens is.’

Looneis

FNV en CNV eisen een loonsverhoging van 6% met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2024, plus een eindejaarsuitkering van 2%. In 2025 moet het loon bovendien met een soortgelijk percentage stijgen. Daarnaast willen de bonden dat alle gewerkte uren worden uitbetaald. Dat betekent dat ook korte voorbereidingsmomenten, zoals een kwartiertje voor opening, betaald moeten worden.

Stakingsverbod

In december verbood de rechter een staking van de apotheekmedewerkers. Die actie rond de kerstperiode zou drie dagen duren. ‘Als de werkgevers dachten dat ze met die rechtszaak de acties van hun personeel tot een einde konden brengen, dan is dat een verkeerde inschatting geweest’, zeggen Smeets en Spieseke. ‘Ze hebben eerder het tegenovergestelde bereikt. De actiebereidheid is groter dan ooit.’

Belang voor volksgezondheid

‘De rechter benadrukte in zijn vonnis het enorme belang van de apotheekmedewerkers voor de volksgezondheid’, zeggen Smeets en Spieseke. ‘Wij vinden het ronduit pijnlijk dat juist deze mensen, die zo vitaal zijn, zo lang en zo hard moeten knokken voor een fatsoenlijke beloning.’

Spoedzorg blijft gegarandeerd

Tijdens de landelijke staking blijft spoedzorg gegarandeerd. Dat betekent dat patiënten in noodgevallen altijd medicijnen kunnen krijgen, maar daar mogelijk wel voor naar een andere apotheek moeten. Net als bij eerdere stakingen vormt de actie daarmee geen risico voor de gezondheid van patiënten.