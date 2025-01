DISA neemt identificatie en registratie van asielzoekers over van politie

Het identificeren en registreren van vreemdelingen die asiel aanvragen is in 2025 geen taak meer voor de politie. 'Vanaf 1 januari wordt dit uitgevoerd door de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA)', zo meldt de politie dinsdag.

Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM)

'Met de overdracht aan DISA kan de aandacht van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (AVIM) weer gaan naar de politietaken in het vreemdelingendomein zoals het binnenlands toezicht op de naleving en de handhaving van de vreemdelingenwetgeving', aldus de politie. Daarbij ligt de focus van de AVIM op de aanpak van overlastgevend en crimineel gedrag onder een relatief kleine groep vreemdelingen, ongeacht hun verblijfsstatus; van toerist tot arbeidsmigrant, van EU-burger tot asielzoeker.

Nieuwe organisatie

DISA is een nieuwe organisatie van het ministerie van Asiel en Migratie, die het identificeren en registreren van asielzoekers op zich neemt. Daar waar nodig levert de politie kennis en expertise. Tegelijkertijd start met het loslaten van deze taak een reorganisatie voor de politie en voor de betrokken politiemedewerkers in Noord-Nederland en Oost-Brabant. Dit maakt het ook een ingrijpende tijd.

Andere politietaken

Karin Krukkert, politiechef Eenheid Den Haag en landelijk portefeuillehouder vreemdelingenzaken, migratiecriminaliteit en mensenhandel vindt het goed dat de politie de administratieve taak kan overdragen. Zij stelt dat de medewerkers uit het identificatie- & registratieproces hard nodig zijn voor andere politietaken, al dan niet binnen AVIM. ‘Asiel en migratie zijn thema’s die sterk leven in de samenleving’, zegt Krukkert. ‘Dat zie je ook terug in het kabinetsbeleid. Door het voorgestelde pakket aan maatregelen, verwachten we dat het aantal illegaal verblijvende vreemdelingen toeneemt. Dat kan voor meer overlast en criminaliteit zorgen in relatie tot deze groep en ook voor meer slachtoffers van bijvoorbeeld uitbuiting. De druk op politiemedewerkers in de wijk, de opsporing en de vreemdelingenpolitie zal toenemen.’

'Meer ruimte voor focus op het echte politiewerk'

Met het wegvallen van de I&R-taak komt er meer ruimte voor focus op het echte politiewerk dat met de Vreemdelingenwet te maken heeft, stelt Danny Tanghe, teamchef van de AVIM in Noord-Nederland. ‘Wij hebben dan enkel de verantwoordelijkheid over zaken vanuit het vreemdelingenrecht die het strafrecht raken of bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Wij vonden al jaren dat het administratieve I&R-werk niet onze taak was en nu kunnen we ons weer meer focussen op politiezaken.’

Concentreren

Tanghe wil zich met AVIM meer concentreren op handhaven en toezicht vanuit de vreemdelingenwetgeving en het identiteitsspecialisme, niet alleen binnen asiel maar binnen alle migratiestromen.