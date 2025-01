Stremming Maas opgeheven, vastgelopen schip weggesleept

Dinsdagochtend vroeg is een schip met een duwbak vastgelopen bij de invaart van het Julianakanaal bij Maastricht. 'De duwbak van het schip is daarna gezonken. Dat zorgt voor een volledige stremming van de vaarweg. Rijkswaterstaat is ter plaatse en werkt aan een oplossing', zo meldt Rijkswaterstaat (RWS) dinsdag.

Duwbak geladen met 1.400 ton kalkstenen

'De duwbak was geladen met 1.400 ton kalkstenen en zal geborgen moeten worden. Het schip zelf is nog intact. De bemanning van het schip is gelukkig veilig. Er is momenteel een verhoogde afvoer op de Maas. Dat maakt het bergen moeilijker', aldus RWS.

Lading overzetten

Om de gezonken duwbak bij Maastricht weer drijvend te krijgen, worden de kalkstenen overgeladen in een kraanschip. RWS kon snel aan de slag, omdat er voor de werkzaamheden aan het Julianakanaal al een kraanschip in de buurt was. Dit schip, genaamd ‘De Prins 6’, is sinds enkele uren bezig met het overladen van de stenen.

Volledige stremming Maas tussen Limmel en Ternaaien

De verhoogde afvoer op de Maas maakt de bergingswerkzaamheden complexer. Voorlopig blijft de vaarweg volledig gestremd. Er is nog geen eindtijd bekend, maar de werkzaamheden vorderen gestaag.

Update 17.00 uur

De duwbak bij de ingang van Julianakanaal is losgekomen en is momenteel onderweg naar de haven van Stein. De vaarweg Ternaaien - Limmel is weer vrijgegeven voor alle scheepvaart zo laat Rijkswaterstaat weten.