Rijinstructeurs en kandidaten gecontroleerd op rijden onder invloed, drie aanhoudingen

Controle rijles

Daarom controleerden agenten op maandag 6 januari rijinstructeurs en kandidaten op de Olympiaweg in Alkmaar. De politie controleert op rijden onder invloed van alcohol en drugs en doet dat ook steeds vaker bij examinatoren, rijinstructeurs, kandidaten en leerlingen.

Dertig mensen gecontroleerd

In totaal werden er dertig mensen gecontroleerd. Iedereen kreeg een een blaas- en een speekseltest. Met een blaastest is aan te tonen of iemand te veel alcohol heeft gedronken. En met een speekseltest is aan te tonen of iemand antistoffen heeft aangemaakt om drugs in het lichaam af te breken. Dat geeft aan dat er drugs gebruikt is. Rijinstructeurs zijn ook meteen gecontroleerd op de geldigheid van hun WRM-bevoegdheidspas.

Drie mensen testen positief op drugs

Iedereen heeft negatief op de blaastest getest. Drie mensen hebben positief op de speekseltest getest. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Amsterdam, 31-jarige man uit Amsterdam en 20-jarige man uit Heerhugowaard. Zij zijn aangehouden.

Drugs doen iets met je rijvaardigheid

Drugs en bepaalde medicijnen blijven lang in je systeem zitten en doen iets met je rijvaardigheid. Denk aan de medicijnen met een gele of rode sticker op de verpakking. Via een speekseltest is zichtbaar of je drugs hebt gebruikt, dat gebruik hoeft niet op dezelfde dag te zijn. Is je speekseltest positief? Dan wordt er bloed afgenomen door een arts. Dit bloed wordt onderzocht in een laboratorium. Daaruit blijkt welke drugs er is aangetroffen en of het een strafbare hoeveelheid is. Hier hangt je uiteindelijke straf vanaf.