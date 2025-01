Auto en voordeur beschadigd door nachtelijke explosie Vlissingen

De politie in Vlissingen is op zoek naar getuigen van een explosie die plaats vond aan de Tulpenlaan. 'Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag 8 januari rond 03.00 uur. De voordeur en een auto raakten beschadigd', zo meldt de politie woensdag.

Voordeur flink beschadigd

Rond 03.00 uur kwam er een melding binnen dat er een explosief was afgegaan bij de voordeur van een woning aan de Tulpenlaan. Eenmaal ter plaatse zagen agenten dat die voordeur flink beschadigd was. Ook de auto die voor de woning geparkeerd stond had schade. 'De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. De politie deed direct na het incident een buurtonderzoek', aldus de politie.

Getuigen en camerabeelden

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Tulpenlaan in Vlissingen rond het tijdstip van de explosie? Of beschikt u over beelden van camera’s waarop mogelijk verdachte activiteiten te zien zijn? Bel dan met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.