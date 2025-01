Waarom investeren in altcoins ook alsmaar interessanter is

In de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen begonnen met investeren in cryptocurrency. Met name de Bitcoin, de eerste digitale munt, was en is hierbij razend populair. Maar: de laatste tijd is er ook steeds meer vraag naar altcoins, oftewel: alternatieve cryptomunten. Steeds meer beleggers richten hun aandacht op deze digitale muntstukken.

Er zijn verschillende koersen waar massaal in wordt geïnvesteerd, waaronder de XRP koers. De vraag is alleen: waarom is investeren in altcoins ook alsmaar interessanter aan het worden? En waarom zou je dus ook misschien wel de stap moeten nemen om XRP of andere altcoins aan te schaffen? In dit artikel vertellen we je er meer over.

Altcoins: wat zijn dat precies en wat is het verschil met Bitcoin?

Om meer te weten te komen over waarom altcoins zo interessant en populair zijn, is het goed om te weten wat altcoins precies zijn. Altcoins, een afkorting van alternative coins, zijn cryptomunten die na de Bitcoin zijn ontstaan. Daarom worden ze ook wel alternatieve crypto genoemd, omdat de Bitcoin de eerste en de originele cryptocurrency is. Een paar bekende altcoins zijn onder andere XRP van Ripple, ETH van Ethereum en ADA van Cardano. Iedere altcoin heeft een eigen, unieke opbouw en is gebouwd met een specifiek doel of een specifieke functie.

Kijken we bijvoorbeeld naar XRP van Ripple, dan zien we dat deze munt vooral is opgezet om internationale betalingen te optimaliseren, terwijl de Ether van Ethereum juist weer bedoeld is voor het faciliteren van slimme contracten. Zo heeft iedere altcoin zijn eigen kenmerken die weer heel anders zijn dan de eigenschappen van de Bitcoin. Natuurlijk zien we dat de Bitcoin in de afgelopen jaren record na record heeft gehaald, maar je moet weten dat het met de altcoins ook heel goed gaat op de cryptomarkt. Sterker nog: er zijn verschillende redenen om er in te investeren.

Explosieve groei van altcoins in de afgelopen jaren

De kans is namelijk groot dat je voornamelijk over de Bitcoin leest wanneer je een krant openslaat of wanneer je de website van een krant bezoekt. Hoewel het zeker goed gaat met de eerste digitale munt, is het ook juist de markt van de altcoins waar de laatste jaren een exponentiële groei te zien is. Kijk maar eens naar de waarde van Ethereum: in 2021 steeg de waarde van deze altcoin met maar liefst 400% In datzelfde jaar wisten andere munten nog veel meer te groeien. SOL van Solana scoorde een winst van meer dan 10.000%. Dat is niet voor te stellen bij de Bitcoin of laat staan bij normale valuta.

Het komt onder andere door een combinatie van technologie en toenemende adoptie dat de waarde van de altcoins (en de Bitcoin) zo in de lift zit. Omdat veel altcoins over bepaalde eigenschappen beschikken die de Bitcoin niet kent, worden ze massaal omarmd. Zo vinden mensen Solana vaak interessanter dan de Bitcoin om transacties mee te doen, omdat de transactiesnelheid heel snel is en de kosten laag liggen. Ook investeert men graag in de XRP koers door de lagere transactiekosten en de snellere transacties. Daarbij verbruikt het mechanisme achter XRP veel minder energie bij het maken van de munten. Dit in tegenstelling tot de Bitcoin die door middel van het Proof of Work-mechanisme ontzettend veel energie verbruikt bij het productieproces. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd, waarin duurzaamheid ontzettend belangrijk is.

Dit is waarom investeren in altcoins interessant is voor jou

Kort samengevat zijn altcoins dus niet meer weg te denken uit de cryptowereld. Juist omdat ze zich zo onderscheiden van de Bitcoin zijn altcoins een goede aanvulling op dat wat er al was. Daarnaast zijn er nog andere unieke voordelen die de Bitcoin niet altijd biedt: