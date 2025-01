NVM: Meer woningen verkocht in 4e kwartaal 2024

Gemiddelde verkooptijd van 27 dagen

In dit kwartaal waren er ruim 43.000 woningtransacties; bijna 7.000 meer dan in hetzelfde kwartaal in 2023. ‘Met een gemiddelde verkooptijd van 27 dagen, blijft het voor kopers snel beslissen,’ merkt Lana op. De gemiddelde transactieprijs in Nederland liep in dit kwartaal op met 9.000 euro tot ruim 483.000 euro. In 144 gemeenten ligt dit gemiddelde inmiddels boven de 5 ton, maar er zijn grote regionale verschillen, zo toont NVM via een interactieve gemeentekaart.

Aantal woningverkopen sterk gestegen

Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen steeg in het 4e kwartaal van 2024 sterk. Er werden ruim 43.000 woningen verkocht, bijna 7.000 meer dan in het 4e kwartaal van 2023. Dit is een stijging van ruim 19%. Over heel 2024 zijn bijna 145.000 woningen verkocht. Dit maakt het qua doorstroming een beter jaar dan 2023, waarin het verkoopaantal op 132.000 bleef hangen.

Meer transacties door diverse factoren

De sterke stijging van het aantal transacties komt door een combinatie van factoren. Het sentiment en vertrouwen in de woningmarkt is positief, mede door een dalende hypotheekrente en hogere lonen. Daarbij kunnen veel doorstromers hun overwaarde inzetten. Ook kwamen er meer woningen te koop door verkopen (‘uitponden’) van investeerders in (voormalige) huurwoningen. Door de combinatie van krapte en hoge vraag werd dit extra aanbod vlot verkocht.

Veel appartementen verkocht

In het 4e kwartaal zijn meer dan 14.000 appartementen verkocht. Dat is historisch hoog: alleen in 2016 lag dit nog iets hoger. Ook de toename van 28% ten opzichte van het vorige kwartaal is erg groot. Opvallend is dat veel meer appartementen zijn gekocht door kopers in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar. De voorheen grootste groep van 50+ kopers kocht naar verhouding juist minder appartementen.

Gematigde prijsstijging

De gemiddelde prijs van door NVM-makelaars verkochte woningen komt dit kwartaal uit op 483.000 euro. Dat is 9.000 euro meer dan vorig kwartaal, een prijsstijging van 2,5%. Dit is naar verhouding een gematigde prijsontwikkeling: in afgelopen jaren was de toename in een 4e kwartaal meestal hoger. Op jaarbasis stijgen de prijzen 11,5%. Dat is iets minder dan in de afgelopen twee kwartalen. De prijzen stijgen relatief het hardst in kleinere gemeenten. In grote gemeenten met meer dan 100.000 inwoners is de gemiddelde prijsontwikkeling op jaarbasis 11,4%. In middelgrote gemeenten is dat ruim een procentpunt hoger en in de kleinste gemeenten stijgen de prijzen met 13,5%.

Transactieprijs 5 ton: mijlpaal of barrière?

Met een gemiddelde huizenprijs van ruim 483.000 euro is het de vraag of en wanneer een landelijk gemiddeld van 5 ton wordt bereikt. Daarbij kun je je afvragen of dit een mijlpaal voor verkopers of een barrière voor woningzoekenden is. De kaart toont dat de grens van 5 ton in veel gemeenten inmiddels is gepasseerd, maar dat er grote regionale verschillen zijn. Van alle 342 gemeenten zijn er 144 waar de gemiddelde bestaande koopwoning al meer dan 5 ton opbrengt, danwel kost. Dat is 42% van alle gemeenten. In elf ‘dure gemeenten’ ligt dit gemiddelde zelfs boven de 7 ton. In 187 gemeenten – meer dan de helft (55%) – ligt de gemiddelde koopsom echter nog onder de 5 ton.

Aandeel overbiedingen vlakt af

Het landelijk aandeel transacties waarbij méér betaald is dan de vraagprijs ligt dit kwartaal op 71%. Dat aandeel is hoog, maar de toename vlakt af. Bij een duurder woningtype als 2-onder-1-kap woningen stijgt dit aandeel overbiedingen nog flink. Bij de overige woningtypen neemt dit aandeel nauwelijks nog toe en bij tussenwoningen zelfs iets af. NVM-makelaars geven aan dat het aantal bezichtigingen per woning aan het afnemen is, net als het gemiddeld aantal biedingen per woning.

Gemiddeld duurt het verkoopproces nu 27 dagen, net als vorig kwartaal. In regio’s met een krappe woningmarkt en bij zeer gewilde woningtypen, kan dit zomaar een week sneller gaan. Daartegenover staan regio’s en typen waar het hele proces meer tijd kan vergen, omdat er minder kapers op de kust zijn.