Opnieuw aanhouding na explosie bij school in Vleuten

De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie bij een school aan de Burchtspoor. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Vleuten. De explosie was tijdens oudjaarsnacht. Hiervoor werden eerder al drie verdachten aangehouden.

Rond 02.00 uur kwam er oudjaarnacht een melding over een knal bij de school. Het pand raakte beschadigd en er zat een groot gat in een van de toegangsdeuren. Na onderzoek konden er snel twee verdachten in de buurt worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. Dit waren een 18-jarige man uit Vleuten en een 15-jarige jongen uit Utrecht.

Meer aanhoudingen

In het verdere onderzoek kwam nog een verdachte in beeld, een 17-jarige jongen uit Vleuten. Hij werd op vrijdag 3 januari aangehouden en wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Het onderzoek ging verder waardoor woensdag 8 januari nog een 16-jarige jongen werd opgepakt. Ook hij komt uit Vleuten.