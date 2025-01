Optreden Sharafat Parwani gestopt vanwege 'een serieuze dreiging'

Vanwege ‘een serieuze dreiging’ is het optreden van een Afghaanse zanger Sharafat Parwani zaterdagavond in de Amsterdamse RAI niet doorgegaan. Dit meldt het AD na een informatie van de politie.

Details worden er volgens de woordvoerder niet gegeven omdat dit daderinformatie zou zijn. Dit wil men gebruiken om de dader te achterhalen. Op dit moment is er geen verdachte aangehouden. Eerder sprak de politie over ‘een onveilige situatie voor het bezoekende publiek’. Volgens de politie zou de informatie zo serieus zijn dat besloten is om het concert af te lasten en de RAI te ontruimen. Er waren naar schatting al duizend bezoekers binnen.

In de video biedt de zanger zijn verontschuldigingen aan zijn fans aan. ,,Hopelijk kan ik het snel met jullie goedmaken door een mooi concert te geven’’, zegt hij.