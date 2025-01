Ruim 870 duizend slachtoffers van psychisch geweld

In 2024 gaven ruim 870 duizend mensen van 16 jaar of ouder aan dat zij in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een of meerdere vormen van psychisch geweld in huiselijke kring. Dit is 6 procent van alle 16-plussers, ongeveer evenveel als in 2020 en 2022. Dit blijkt uit cijfers afkomstig uit de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag van het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Dit is een internetenquête waaraan ruim 25 duizend mensen van 16 jaar of ouder deelnamen.

Psychisch geweld is een vorm van huiselijk geweld, waarbij het gaat om regelmatig voorkomende vormen van verbale agressie, dreiging of intimidatie door een gezins- of familielid, partner of ex-partner. Psychisch geweld kan bijvoorbeeld gaan om treiteren, pesten, vernederen, intimideren en bedreigen.

Vrouwen iets vaker slachtoffer van psychisch geweld dan mannen

Vrouwen kregen iets vaker dan mannen te maken met psychisch geweld in de huiselijke kring: 7 procent tegen 5 procent. Vooral bepaalde vormen van psychisch geweld, zoals kleineren of vernederen, bang maken of intimideren, of op een andere manier gecontroleerd of geïntimideerd worden, kwamen bij vrouwen meer voor dan bij mannen.

Jongeren kregen het vaakst te maken met psychisch geweld in de huiselijke kring. Zo gaf 16 procent van de 16- tot 18-jarigen, en 12 procent van de 18- tot 24-jarigen, aan in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer te zijn geweest van psychisch geweld. Voor 24- tot 45- jarigen, 45- tot 65-jarigen en mensen van 65 jaar of ouder was dit respectievelijk 7, 5 en 2 procent.

Bi-plus en homoseksuele vrouwen vaker slachtoffer

Van zowel de homoseksuele als de bi-plus vrouwen kreeg 11 procent te maken met psychisch geweld in huiselijke kring, wat bijna twee keer zo vaak is als gemiddeld in Nederland. Naast seksuele oriëntatie speelt ook genderidentiteit een rol in de mate van slachtofferschap. Zo kregen mensen die zich identificeren als non-binair of genderqueer (dus niet eenduidig als man of als vrouw) relatief vaak te maken met psychisch geweld in huiselijke kring. Van de non-binaire of genderqueer mensen had 21 procent in 2024 te maken gehad met deze vorm van geweld.