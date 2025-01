FNV eist snel gesprek en actieplan Qbuzz

Een tekort aan bussen, het ontbreken van dodehoekspiegels en zonneschermen die de achteruitkijkspiegels afdekken. Vakbond FNV ontvangt al weken een stroom van ernstige klachten van buschauffeurs die werken voor Qbuzz in Friesland. De vervoerder verzorgt sinds eind vorig jaar het streekvervoer in deze provincie. De situatie is zo ernstig dat de vakbond direct met Qbuzz om tafel wil en een actieplan eist.

‘De frustratie bij onze leden is enorm en we hebben al een brandbrief naar Qbuzz gestuurd’, zegt Edwin Kuiper, bestuurder van FNV Streekvervoer. ‘De werkgever doet nu vrijwel niets om de problemen op te lossen. De chauffeurs moeten dagelijks op pad met bussen waar van alles aan mankeert. Dit kan zo niet doorgaan, de werkgever moet actie ondernemen.’

Brandbrief

In de brandbrief aan Qbuzz laat de vakbond er geen gras over groeien. De FNV stelt onder meer dat het de hoogste tijd is voor maatregelen. Maar tot op heden heeft Qbuzz nog niet gereageerd. Het aantal klachten is groot en gaat voor een groot deel over de veiligheid van de bussen. Verder klagen de chauffeurs over de krappe tijden die zijn ingepland voor een rit. Chauffeurs moeten de hele dienst van halte naar halte racen om op tijd te rijden. Ook ontbreken essentiële faciliteiten, zoals werkende telefoons en een fatsoenlijke kantine waar de chauffeur terecht kan tijdens zijn of haar lunchpauze.

Veiligheid staat op het spel

Kuiper is strijdbaar: ‘Het is ongekend dat we zoveel klachten binnenkrijgen, het zijn er meer dan honderd. Qbuzz moet nu echt haar verantwoordelijkheid nemen. Het is tijd om dit op te lossen. Niet morgen, maar vandaag. De veiligheid van de buschauffeurs, onze leden, maar ook passagiers en andere weggebruikers en de kwaliteit van het openbaar vervoer in Friesland staan op het spel.’

Onrust is groot

‘Het is niet alleen onacceptabel voor de chauffeurs, maar ook voor de passagiers en andere weggebruikers. De onrust is groot, er moet nu duidelijkheid komen over hoe Qbuzz deze problemen gaat oplossen’, aldus Kuiper.

Acties niet uitgesloten

De FNV benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van Qbuzz is om te zorgen voor veilige en goed onderhouden bussen, duidelijke communicatie en fatsoenlijke werkcondities voor de chauffeurs. Als er niet snel verbeteringen komen sluit de vakbond acties niet uit.