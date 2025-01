Taakstraf geëist tegen agent die informatie doorspeelde aan criminelen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een taakstraf van 140 uur tegen een man die werkzaam was voor de politie-eenheid Midden-Nederland. De oud-agent wordt verdacht van computervredebreuk en schending ambtsgeheim. Hij zou tussen 2017 en 2022 informatie hebben opgevraagd in politiesystemen, die vervolgens in handen kwam van criminelen.

De zaak kwam aan het licht toen een informant waarschuwde dat een ‘politiecontact’ gevoelige informatie zou doorspelen. Deze informatie bleek te zijn opgezocht met het account van de verdachte. Dit was verdacht omdat de agent deze handelingen niet had vastgelegd en omdat het systeem grotendeels in zijn vrije tijd werd geraadpleegd.

Verdachte zoekgeschiedenis

Gaandeweg het onderzoek doken er meer politiedocumenten op die in handen waren van een crimineel, allemaal uitgedraaid met het account van de verdachte. Op basis hiervan werd de verdachte op 30 augustus 2022 aangehouden en werden meerdere doorzoekingen verricht.

Vervolgens is er gekeken naar de zoekgeschiedenis van de agent in het politiesysteem. Daaruit blijkt dat er tientallen keren is gezocht op namen, adressen en kentekens die niet te koppelen zijn aan zijn werk als agent. Zo bekeek de verdachte informatie over zichzelf, zijn straat en familie- en gezinsleden. Er zijn chatgesprekken gevonden waaruit blijkt dat de verdachte op verzoek van familie en kennissen informatie doorspeelde uit politiesystemen.

Grote risico’s

Ook criminele contacten van de agent konden door de verdachte beschikken over gevoelige informatie. Dit brengt grote risico’s met zich mee. “Het zijn bevragingen waarvan de resultaten in potentie gebruikt kunnen worden om politieonderzoeken te schaden”, legt de officier van justitie uit. “Daarnaast kan het ook politiemedewerkers in gevaar brengen.”

In de visie van het OM speelde de agent informatie door, zodat hij ook weer informatie terug zou krijgen. “Dit lijkt wel een structurele werkwijze van de verdachte”, vertelt de officier van justitie. Dit neemt het OM de verdachte zeer kwalijk. “Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat medewerkers van de politie op respectvolle wijze omgaan met hun persoonlijke gegevens.”

Volgens het OM heeft de verdachte misbruik gemaakt van zijn positie als agent en zo ook de integriteit van de politie ernstige schade toegebracht. Al had de politie zelf ook meer moeten doen om de verdachte te stoppen, stelt de officier van justitie. “De politie heeft ook gebruik gemaakt van de informatiepositie van de verdachte, waarbij niet kritisch is gevraagd hoe de verdachte aan deze informatie is gekomen. Daar heeft de politie ook lering uit getrokken.”

Taakstraf

Bij het bepalen van de strafeis is rekening gehouden met de ernst van de feiten. Daarbij speelt mee dat de verdachte ook na meerdere waarschuwingen van zijn werkgever en een gesprek met de officier van justitie (OM-hoorzitting) opnieuw de fout in ging. Ook is gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zo is rekening gehouden met het ontslag en de gevolgen daarvan voor de verdachte.

Alles meewegende eist het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijke taakstraf van 140 uur. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.