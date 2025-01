Minderjarige asielzoeker kan vergunning kwijtraken na delict

Tot nog toe kon een minderjarige alleen zijn of haar vergunning kwijtraken als diegene was veroordeeld volgens het volwassenenrecht. Ook moest de strafmaat dan minimaal zes maanden zijn. Door de aanpassing van de Vreemdelingencirculaire gaan die beperkingen er nu af, waardoor de IND een individuele afweging kan maken op basis van delicttype en de duur van het verblijf.

“Zeker na het incident in Helmond ben ik er helemaal klaar mee dat we in dergelijke gevallen de asielvergunning niet kunnen intrekken”, zegt minister Faber.

“Daarom passen we de regels nu binnen twee weken aan. Het moet duidelijk zijn dat we hier niet gediend zijn van criminele asielzoekers.”

Straf uitzitten

Als asielzoekers worden veroordeeld, moeten ze hun straf uitzitten voordat ze worden uitgezet. Tijdens de detentie wordt door de Dienst Terugkeer en Vertrek al zoveel mogelijk gewerkt aan terugkeer. Als het risico bestaat dat iemand niet terug zal keren, kan na detentie vreemdelingenbewaring worden opgelegd.

Terugkeer

De terugkeer van vreemdelingen die veroordeeld zijn voor strafbare feiten (VRIS-ers) had ook in 2024 zeer hoge prioriteit. Waar mogelijk vertrekken zij aansluitend op hun straf uit Nederland. In 2024 is dit gelukt in 960 van de 1220 gevallen (bijna 80%). Overigens zijn dit totaalcijfers en ziet dit niet alleen op minderjarigen.