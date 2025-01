Man overleden na steekincident, verdachte aangehouden

Na een ruzie in een auto is donderdagavond een man gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is, ondanks snelle medische zorg, aan zijn verwondingen overleden. De gevluchte verdachte is later aangehouden.

Op donderdag 16 januari 2024 om 21.15 uur kwam een melding binnen bij de hulpdiensten dat er een incident had plaatsgevonden in een auto aan de Commerswerveweg. Er zou iemand gewond zijn geraakt bij een steekincident. Ter plaatse bleek dat de bestuurder, een 67-jarige man uit Aalst (B), zwaargewond in de auto zat. Er werd direct medische hulp aan hem gegeven maar dat mocht helaas niet meer baten. In de auto zat een vrouw die getuige was geweest van het incident. De verdachte, die ook in de auto had gezeten en een bekende was van de twee andere inzittenden, was gevlucht.

Aanhouding

Er is direct via burgernet en social media aandacht gevraagd voor dit incident en dan met name dat we op zoek waren naar de verdachte. Dat hielp want na enige tijd kregen we een melding dat men de verdachte had gezien aan de Oostburgsestraat in Zuidzande. De 44-jarige verdachte uit Knokke Heist (B) is meteen aangehouden. Er is een onderzoek gestart in en rondom de auto waar het incident heeft plaatsgevonden. Er zijn getuigen gehoord die na het incident dingen hadden gezien of meegekregen. De verdachte is aan het bureau ingesloten en zal voorlopig vast blijven zitten. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.