Pas gerestaureerde glazen koepel Atlantikwallmuseum vernield

Vrijdag 17 januari troffen vrijwilligers van het Atlantikwallmuseum Den Haag de zwaar beschadigde glazen koepel van het Atlantikwallmuseum in Kijkduin aan. 'Vandalen hadden door de ruiten van de koepel basaltblokken gegooid. De koepel was net in 2024 door vrijwilligers van het museum gerestaureerd. Het museum is op zoek naar getuigen', zo meldt het museum zaterdag.

Widerstandsnest 67 Kijkduin

De koepel maakt deel uit van het widerstandsnest 67 Kijkduin. In de oorlogsjaren was dit een groot Duits verdedigingscomplex met honderden meters ondergrondse tunnels en bouwwerken. In de afgelopen 80 jaar is het grootste gedeelte gesloopt. Nu bestaat het bunkercomplex nog uit 130 meter ondergrondse gangen, 6 bunkers en een zogenoemde Flugwache: een oberservatiepost van waaruit Duitse soldaten het luchtruim boven Den Haag in de gaten hielden. Om zich te beschermen tegen de elementen zaten de soldaten onder een glazen overkapping. Op basis van foto's en archeologische opgravingen werd in 2024 deze glazen overkapping dor vrijwilligers van het museum gereconstrueerd.

'Doodzonde'

Voorzitter Jeroen Trimbos van het museum is aangedaan: "Het is doodzonde dit soort zinloos vandalisme. We hopen eigenlijk met de vandalen in contact te kunnen komen. Niet alleen omdat we graag willen praten over de onstane schade maar vooral omdat we wat meer willen vertellen over de achtergrond van dit monument. In de hoop dat leidt tot een verandering in gedrag. Het raakt me echt om dit te zien maar we zullen alles in het werk gaan stellen om voor de opening van het museum in het zomerseizoen de koepel weer in ere te herstellen. We gaan daarbij nadenken hoe we in de toekomst dit soort vandalisme kunnen tegengaan. Jammer genoeg is dat blijkbaar nodig."

Oproep getuigen

Het museum roept eventuele getuigen op om zich te melden via info@atlantikwallmuseum.nl.