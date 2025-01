Veel schade bij explosie woning in Rotterdam, geen verband met eerder gehoorde schoten

Een explosie bij een woning aan de Franselaan heeft zaterdagmorgen voor veel schade gezorgd. Meerdere woningen werden voor korte tijd ontruimd. 'Eerder die nacht werden in de omgeving schoten gehoord. We gaan op dit moment niet uit van een verband tussen beide incidenten', zo meldt de politie.

Getuigen gezocht

Even na 03:30 uur vond de explosie plaats. De schade aan meerdere woningen bleek fors en hulpdiensten schaalden groot op. Meerdere bewoners werden geëvacueerd en tijdelijk elders opgevangen. Gelukkig raakte niemand gewond. Nadat de schade goed in kaart was gebracht konden zaterdagmorgen alle bewoners naar huis.

Schoten gehoord

Eerder die nacht, rond 01:00 uur, werden in de omgeving van de Franselaan, Deensestraat en Schiedamseweg Beneden schoten gehoord. Een man die even later werd aangehouden is inmiddels weer heengezonden. Hij is geen verdachte meer. Een verband met de latere explosie op de Franselaan ziet de politie op dit moment niet.