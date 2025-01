Automobilist (26) rijdt opzettelijk in op twee voetgangers in Hoensbroek

Een 26-jarige man uit Hoensbroek is zaterdagavond aangehouden nadat hij opzettelijk op twee personen inreed. 'Een persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man verliet na de aanrijding de plek van het ongeval en kon later door de politie worden gearresteerd', zo meldt de politie.

Woordenwisseling tankstation Windhaak

Rond 17.30 uur ontstond er in een tankstation aan de Windraak een woordenwisseling tussen twee partijen. Enerzijds een man en een vrouw tegenover een man alleen. 'De man verliet het tankstation en op het moment dat de man en de vrouw het tankstation verlieten werden ze opzettelijk van achteren aangereden door de man waarmee ze eerder een woordenwisseling hadden gehad', aldus de politie.

Vrouw gewond naar ziekenhuis

De vrouw, een 32-jarige uit Munstergeleen raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht. De 34-jarige man uit Sittard kwam met de schrik vrij. De verdachte verliet direct na de aanrijding de plek van het ongeval.

Aanhouding verdachte

De gealarmeerde politie is meteen gestart met een onderzoek en kon de verdachte korte tijd later aanhouden op zijn woonadres in Hoensbroek. De verdachte bestuurder is 26 jaar oud. De man is aangehouden op verdenking van poging doodslag, zware mishandeling en het verlaten van de plek van de aanrijding.