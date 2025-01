Hoe vind je jouw absolute droombaan binnen de overheid?

Je werkt graag met en voor mensen. Je hoopt tijdens je werk echt iets te kunnen veranderen. Verschil te kunnen maken in het leven van anderen. Dan is een baan bij de overheid natuurlijk precies wat bij je past. Toch is dit ook wel een heel ruim begrip. Overheidsbanen zijn er immers in alle soorten en maten. Van een job achter de balie tot het bezoeken van burgers thuis. Werkelijk alles is mogelijk. Ben jij op zoek naar jouw absolute droombaan binnen de overheid en zie je door de bomen het bos niet meer? Laat je dan inspireren door de volgende tips en ontdek de baan die bij jou past.

Bedenk goed waar jij gelukkig van wordt

Als je iets doet waar je écht gelukkig van wordt, dan hoef je eigenlijk nooit te werken. Het is daarom belangrijk dat je echt voldoening haalt uit de functie die je vervuld. Ga daarom eerst eens op onderzoek bij jezelf. Als geld geen enkele rol zou spelen en je je echt dienstbaar zou willen maken voor onze samenleving: wat zou jij dan doen? Op basis van dat antwoord, ontdek je al snel welke banen bij je zouden passen. Laat je ook zeker niet ontmoedigen door eventuele opleidingseisen waar je (nu) nog niet aan voldoet. Gemotiveerde werknemers zijn alles waard. Als je nu nog niet aan de eisen voldoet, is het vaak wel mogelijk om intern een opleiding te volgen en je zo op te werken.

Bekijk nu ook eens de bestaande vacatures op vacaturesites. Wat dacht je bijvoorbeeld van de talloze wmo vacatures via Joinuz? Dit is een goed voorbeeld van een functie bij de overheid die erg gewild is en waarmee je echt iets voor de ander kunt betekenen. Als je weet wat het aanbod is, kan je deze eenvoudig matchen aan jouw persoonlijke wensen en vind je gemakkelijker de baan die bij je past.

Loop op verschillende plekken mee

Heb je diverse diploma's op zak en zou je ook bij verschillende werkgevers aan de slag kunnen gaan? Maar heb je geen idee wat nou echt bij je past? Kies er dan voor om niet direct een vast contract bij één plek aan te gaan, maar schrijf je eens in bij een detacheerder. Zo ben je in staat om binnen korte tijd op meerdere plekken mee te lopen en verschil te maken. Hierdoor is het werk niet alleen heel afwisselend, maar doe je ook nog eens veel ervaring op. Zo ontdek je bovendien ook sneller welke functies wel of juist niet bij je passen.

Klikt het echt heel goed op een bepaalde werkplek? Dan is er bovendien soms ook nog de mogelijkheid om daar langer in dienst te blijven. Bespreken kan natuurlijk altijd. Werken via een detacheringsbureau is dus zeker aan te bevelen als je nog niet goed weet wat je voor langere tijd zou willen doen.

Netwerken

Door de jaren heen verzamel je heel wat contacten. Zeker als je op verschillende werkplekken actief bent geweest. Nu is de tijd om hier de vruchten van te plukken. Laat eens bij mensen vallen dat je op zoek bent naar jouw droombaan en hoe deze er uit moet komen te zien. Wie weet kunnen zij jou hier wel aan helpen!