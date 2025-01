Politie pakt landelijk 15 verdachten van aanslagen met explosieven op

De politie-eenheden Rotterdam, Zeeland-West-Brabant, Limburg, Oost-Nederland, Amsterdam en Den Haag werkten vandaag samen om verspreid over het land vijftien verdachten aan te houden voor betrokkenheid bij aanslagen met explosieven. 'Het gaat om explosies in Rotterdam, Zandvoort en Den Haag. Meer aanhoudingen in de komende dagen worden niet uitgesloten', zo meldt de politie maandagmiddag.

'Duidelijk signaal aan aanslagplegers'

Met ondersteuning van verschillende eenheden zijn verspreid over het land de verdachten aangehouden. De aanhoudingen komen voort uit onderzoeken die in de meeste gevallen geen verband hebben met elkaar. ‘We hebben ervoor gekozen om met meerdere eenheden op één dag verdachten uit verschillende onderzoeken aan te houden. Daarmee willen we een duidelijk signaal afgeven aan daders van aanslagen: je komt er niet mee weg’, vertelt Wim Hoek, portefeuillehouder Excessief Geweld bij de Rotterdamse politie.

Pizzeria

De maandag aangehouden verdachten komen uit Rotterdam, Delft, Spijkenisse, Capelle aan den IJssel, Hoogvliet, Schiedam, Den Haag en Amsterdam. Ze variëren in leeftijd tussen 14 en 25 jaar. Zij zijn aangehouden voor betrokkenheid bij onder meer een drietal aanslagen op een pizzeria aan de Vuurplaat in Rotterdam, een aanslag in de Clemensstraat in Rotterdam op 8 oktober, een aanslag in de Lorentzstraat in Zandvoort op 26 oktober en een aanslag op de Dordtselaan in Rotterdam 5 december 2023.

Explosief in kofferbak

Een verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie in Den Haag op de Laan van Deelen. Het onderzoek naar deze explosie kwam in een stroomversnelling na de vondst van een explosief in de kofferbak van een huurauto die agenten op 27 augustus controleerden. De huurauto leidde naar twee verdachten die verdacht worden van het plegen van een explosie. In totaal werden al acht verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij deze explosie. Vandaag werden de negende en tiende verdachte aangehouden.

Zoekingen

Bij de zoekingen die na de aanhoudingen zijn gedaan zijn twee vuurwapens, een boksbeugel, een groot geldbedrag, dure merkkleding, dure merkschoenen, een duur horloge en twee auto’s in beslag genomen.

Impactvol

Meerdere verdachten werden door het arrestatieteam van hun bed gelicht. ‘Als een aanhouding risicovol is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van explosieven of vuurwapens, sturen we het arrestatieteam op je af. Van je bed worden gelicht door het AT is geen pretje, maar het plaatsen van een explosief is geen licht vergrijp. Het is een gevaarlijk en impactvol delict,’ aldus Wim Hoek.

Recordhoogte

In Nederland steeg het aantal aanslagen en pogingen daartoe vorig jaar tot recordhoogte: 1244. Het gaat om aanslagen met explosieven op woningen, bedrijven en voertuigen. Een onlangs gepubliceerd fenomeenbeeld laat zien dat aanslagen niet alleen voortkomen uit criminele conflicten, maar ook andere achtergronden hebben: van burenruzies tot conflicten tussen ex-geliefden.

‘Aanslag-makelaars’

Opsporingsonderzoeken door de politie leidden vorig jaar landelijk tot 531 aanhoudingen. ‘In Rotterdam ging het in 2024 om 106 aanhoudingen. Het jaar daarvoor waren dat er 76’, aldus Wim Hoek. ‘In de meeste gevallen zijn de verdachten uitvoerders, maar het lukt ons in toenemende mate om zicht te krijgen op de lagen erboven: opdrachtgevers en ‘makelaars’ die de opdrachten aan de uitvoerders verstrekken.’

'Grote bereidheid onder jongeren'

‘We zijn succesvol als het gaat om opsporing’, vertelt Hoek. ‘Maar het aantal aanslagen neemt niet af. Dat is frustrerend. We zien een grote bereidheid onder jongeren om dit delict te plegen: voor iedere aanslagpleger die we aanhouden, staan nieuwe klaar’.

Gevolgen

De portefeuillehouder vraagt zich af of daders zich realiseren hoe groot de pakkans is en wat de gevolgen van een aanhouding zijn. ’Je bent sowieso je telefoon kwijt voor het onderzoek, maar de kans bestaat dat je die niet meer terug krijgt. Ook zal de schade op je worden verhaald. Dat kost je al snel een paar duizend euro. En bij een veroordeling heb je een strafblad. Dat kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan.’

Verwonden

Het plegen van aanslagen is bovendien niet zonder gevaar, weet Hoek uit ervaring. ‘We zien regelmatig camerabeelden met jongeren die geen idee hebben waarmee ze bezig zijn en zichzelf in brand steken. Bijvoorbeeld door het gebruik van zelf geknutselde bommen met lontjes die te snel afgaan. Vaak scheelt het maar weinig of ze verwonden zichzelf enorm.’ In Den Haag kwam in januari vorig jaar een 23-jarige man om het leven toen hij een explosief bij een woning plaatste.

Poging moord en doodslag

Hoewel vrijwel elke aanslag afschrikking en intimidatie tot doel heeft, kan het – onbedoeld – vreselijk misgaan. In Purmerend en Nieuwkuijk raakten mensen ernstig gewond bij aanslagen. Hoek: ‘Dan praten we niet meer over het tot ontploffing brengen van een explosief, maar over poging moord en doodslag. Daar staan lange gevangenisstraffen op. Als je al die risico’s afzet tegen de beloning, die vaak maar een paar honderd euro bedraagt, áls het al wordt uitbetaald, dan kun je maar tot één conclusie komen: het is het niet waard’.

Ouders

Hoek roept niet alleen (potentiële) daders op om tot inkeer te komen, maar richt zich ook tot hun ouders. ‘Ga als ouders met je kind in gesprek. Laten we met zijn allen de norm verstevigen. De golf van aanslagen in ons land is een maatschappelijk probleem, dat zullen we ook als maatschappij – dus met elkaar – moeten oplossen. Praat over de schade, maar ook het emotionele leed dat explosies veroorzaken en over de mogelijke consequenties. Voor ouders is het bovendien goed om zich te realiseren dat schade, die door hun minderjarige kinderen is veroorzaakt, op hen kan worden verhaald. Als ze niet kunnen betalen, kunnen waardevolle bezittingen in beslag worden genomen, zoals een auto.

‘C6 djoen’ of ‘C6 plakken’?

De politie vraagt ouders en andere opvoeders ook oog te hebben vreemde of verdachte situaties. Hoek: ‘Is een jongere ’s nachts weg, ruiken kleren naar benzine, hebben ze opeens geld voor dure spullen zonder logische herkomst? Hebben ze op social media over ‘C6 djoen’ of ‘C6 plakken’? Dat zijn signalen dat de jongere mogelijk betrokken is bij het plaatsen van explosieven of hierin geïnteresseerd is.”

Informatie van de politie

Meer weten over het herkennen van signalen die kunnen wijzen op criminaliteit en wat je dan kunt doen klik dan op houdmisdaaduitjebuurt.nl.