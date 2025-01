Veel jonge vrouwen stellen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uit

Veel vrouwen tussen de 30 en 34 jaar stellen deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (bmhk) uit. Slechts 3 op de 10 vrouwen onderneemt binnen 12 weken na de uitnodiging actie. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat in deze groep het humaan papillomavirus (HPV) het meest voorkomt. Baarmoederhalskanker ontstaat door een langdurige besmetting met HPV (humaan papillomavirus). Om te voorkomen dat uitstel leidt tot afstel, lanceren Bevolkingsonderzoek Nederland, het RIVM en KWF (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding) daarom de landelijke campagne “Doe het vandaag!". De campagne begint vandaag tijdens de Baarmoederhalskankerpreventieweek.

Ondanks stijging, nog steeds lage deelname

Het percentage vrouwen tussen de 30 en 34 jaar dat meedoet aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is gestegen van 41% in 2022 naar 48% in 2023. Ondanks deze positieve ontwikkeling laat toch nog meer dan de helft van deze groep hun uitnodiging liggen. Dit komt vooral doordat men het uitstelt. De redenen hiervoor zijn heel divers: vrouwen raken hun uitnodiging kwijt, weten niet of de uitnodiging nog geldig is, vergeten het, twijfelen nog of stellen uit vanwege zwangerschap.

Wat je vandaag al kunt doen

Met de campagne “Doe het vandaag!” worden vrouwen aangemoedigd hun uitnodiging niet te laten liggen en direct actie te ondernemen. Op www.bmhk.nl/vandaag staat een checklist met de acties die je vandaag al kunt doen. Zoals wat te doen als je de uitnodiging kwijt bent, niet weet of deze nog geldig is, je zwanger bent of nog twijfelt.

Baarmoederhalskanker kan voorkomen worden

Jaarlijks krijgen ongeveer 900 vrouwen baarmoederhalskanker en overlijden 200 mensen aan deze ziekte in Nederland. De kans op baarmoederhalskanker is het hoogst bij vrouwen tussen de 30 en 45 jaar. Door mee te doen aan het bevolkingsonderzoek kan baarmoederhalskanker vroegtijdig worden opgespoord of zelfs worden voorkomen. Als er een afwijking aan het licht komt, gaat het in veel gevallen om een voorstadium dat behandeld kan worden.

Uitstrijkje of zelftest

Vanaf 30 jaar ontvangen vrouwen iedere vijf tot tien jaar een uitnodiging om gratis deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Deelname kan bij de huisarts met een uitstrijkje of thuis met een zelftest die op aanwezigheid van HPV (humaan papillomavirus) test. Om deelname laagdrempelig te maken, krijgen alle vrouwen in Nederland die 30 worden sinds juli vorig jaar de zelftest bij de uitnodiging meegestuurd.